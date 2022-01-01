Волинянин незаконно викопав ставок і тепер його судитимуть

Жителя села Ржищів Луцького району судитимуть за незаконно викопаний ставок.Про це повідомляє пресслужба прокуратури ВолиніПрокурори Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про безгосподарське використання земель (ч.1 ст. 254 КК України) жителем села Ржищів Луцького району.Чоловіка обвинувачують у тому, що він, використовуючи спецтехніку, без спеціального дозволу зняв родючий шар ґрунту на земельній ділянці із цільовим призначення «для ведення особистого селянського господарства» та влаштував там штучну водойму площею 360 квадратних метрів.Зробив він це також без зміни цільового призначення земельної ділянки у встановленому законом порядку.За ці дії волинянин відповість перед судом.Згідно із санкцією ч.1 ст. 254 КК України, безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту та порушення структури ґрунту, карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 51 000 грн) або обмеженням волі на строк до двох років.