У Луцьку на два дні перекрили вулицю
Сьогодні, 14:09
У Луцьку на два дні перекрили проїзд для автомобілів вулицею Олексія Шума від вулиці Карпенка-Карого до вулиці Балківська.
Відповідне розпорядження Луцького міського голови від 12 травня оприлюднили на сайті Луцькради.
Як розповіла Суспільному телефоном речниця комунального підприємства "Луцькводоканал" Ольга Федоренко, рух частиною дороги, де наразі працюють комунальники, недоступний. Працівники ремонтують водогін діаметром 600 мм.
Ольга Федоренко додає, що роботи планують завершити до вечора 13 травня.
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Відповідне розпорядження Луцького міського голови від 12 травня оприлюднили на сайті Луцькради.
Як розповіла Суспільному телефоном речниця комунального підприємства "Луцькводоканал" Ольга Федоренко, рух частиною дороги, де наразі працюють комунальники, недоступний. Працівники ремонтують водогін діаметром 600 мм.
Ольга Федоренко додає, що роботи планують завершити до вечора 13 травня.
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