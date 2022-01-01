У Луцьку на два дні перекрили вулицю





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Як розповіла Ольга Федоренко, рух частиною дороги, де наразі працюють комунальники, недоступний. Працівники ремонтують водогін діаметром 600 мм.



Ольга Федоренко додає, що роботи планують завершити до вечора 13 травня.

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