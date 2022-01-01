У Підгайцівській громаді впорядкували історичну локацію. ФОТО

Коштом Підгайцівської громади та мешканців села Струмівки впорядкували пам’ятний знак жертвам Другої світової війни.Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільради.Майже 80 років тому на хуторі Малі Підгайці, що поруч зі Струмівкою, німецькі солдати спалили живцем понад два десятки місцевих мешканців.Такою була їхня розплата за підірваний танк із трьома окупантами. За одне життя німецького солдата – вони хотіли 10 життів місцевих. Тих, хто не встиг сховатись в схроні, або втекти у ліс за село, зігнали в одну клуню і запалили. Палало все село.Про це заступнику Підгайцівського сільського головирозповіли родичі дружини, очевидці тих подійАби зберегти пам'ять про односельців, за кілька років після завершення війни родичі «замордованих і спалених гітлерівськими катами 21 душ, з них – 9 дітей» встановили пам’ятний хрест на якому досі зберігся викарбуваним цей напис.Минулого року громадська активістка -озвучила на конкурсі проєктів «Бюджет участі 2021» ідею щодо впорядкування цієї історичної пам’ятки. Конкурсна комісія підтримала і вже сьогодні навколо хреста – доріжки із бруківки та вказівник із основними відомостями, які вдалося зібрати та систематизувати за свідченнями очевидців Олені та її помічнику – вчителю історії Підгайцівського ліцеюВчора, 11 травня, комунальниками, встановили три вказівники, які допоможуть знайти історичну пам’ятку волинським туристам. Один вказівник вказує на поворот з центральної траси у напрямку «Підгайці - Крупа» на ґрунтову дорогу навпроти вулиці Східна у Підгайцях. Інший встановлений поблизу паркової зони у селі Струмівка.Олена Колюбаєва розповіла, що в процесі реалізації проєкту вони опитали очевидців трагедії, провели дослідження архівних документів, зустрілися з істориками та врахували думки людей, які тією чи іншою мірою досліджували події 1943 року.У межах пам'ятного знаку, який багато років перебував у занедбаному стані, здійснили благоустрій, встановили інформаційний стенд на якому розмістили детальну інформацію про трагедію та її жертв.Вартість проєкту за програмою «Бюджет участі-2021» становить 57150 грн, з них – 51435 грн кошти місцевого бюджету та ініціативної групи - 5715 грн.У майбутньому ця пам’ятка може стати частиною велосипедного маршруту чи екологічної стежки, яким будуть користуватись як місцеві мешканці, так і жителі інших населених пунктів і туристи.