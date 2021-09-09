Храм у Нововолинську перейшов до ПЦУ. ФОТО





Про це Борис Карпус.



12 травня там відбулося Богослужіння, яке очолив Високопреосвященний Симеон, митрополит Вінницький і Барський та єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей. Їм співслужили митрофорний протоієрей, настоятель Святодухівського Собору, отець Стефан і священники Нововолинської громади.



"Мав нагоду привітати настоятеля храму Олександра Горевича та всіх вірян із цією гарною подією. У цей непростий час українська церква має бути сильною та єдиною. Побажав їм незламної віри, процвітання та Божого благословення", - написав Карпус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кирило-Мефодіївський храм Нововолинська доєднався до родини Православної церкви України.Про це повідомив мер Нововолинська12 травня там відбулося Богослужіння, яке очолив Високопреосвященний Симеон, митрополит Вінницький і Барський та єпископ Володимир-Волинський і Турійський. Їм співслужили митрофорний протоієрей, настоятель Святодухівського Собору, отецьі священники Нововолинської громади."Мав нагоду привітати настоятеля храму Олександра Горевича та всіх вірян із цією гарною подією. У цей непростий час українська церква має бути сильною та єдиною. Побажав їм незламної віри, процвітання та Божого благословення", - написав Карпус.

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