Храм у Нововолинську перейшов до ПЦУ. ФОТО

Храм у Нововолинську перейшов до ПЦУ. ФОТО
Кирило-Мефодіївський храм Нововолинська доєднався до родини Православної церкви України.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

12 травня там відбулося Богослужіння, яке очолив Високопреосвященний Симеон, митрополит Вінницький і Барський та єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей. Їм співслужили митрофорний протоієрей, настоятель Святодухівського Собору, отець Стефан і священники Нововолинської громади.

"Мав нагоду привітати настоятеля храму Олександра Горевича та всіх вірян із цією гарною подією. У цей непростий час українська церква має бути сильною та єдиною. Побажав їм незламної віри, процвітання та Божого благословення", - написав Карпус.
Храм у Нововолинську перейшов до ПЦУ. ФОТО
Храм у Нововолинську перейшов до ПЦУ. ФОТО
Храм у Нововолинську перейшов до ПЦУ. ФОТО
Храм у Нововолинську перейшов до ПЦУ. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, храм, ПЦУ, Кирило-Мефодіївський храм
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