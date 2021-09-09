Храм у Нововолинську перейшов до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 14:43
Кирило-Мефодіївський храм Нововолинська доєднався до родини Православної церкви України.
Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
12 травня там відбулося Богослужіння, яке очолив Високопреосвященний Симеон, митрополит Вінницький і Барський та єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей. Їм співслужили митрофорний протоієрей, настоятель Святодухівського Собору, отець Стефан і священники Нововолинської громади.
"Мав нагоду привітати настоятеля храму Олександра Горевича та всіх вірян із цією гарною подією. У цей непростий час українська церква має бути сильною та єдиною. Побажав їм незламної віри, процвітання та Божого благословення", - написав Карпус.
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Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
12 травня там відбулося Богослужіння, яке очолив Високопреосвященний Симеон, митрополит Вінницький і Барський та єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей. Їм співслужили митрофорний протоієрей, настоятель Святодухівського Собору, отець Стефан і священники Нововолинської громади.
"Мав нагоду привітати настоятеля храму Олександра Горевича та всіх вірян із цією гарною подією. У цей непростий час українська церква має бути сильною та єдиною. Побажав їм незламної віри, процвітання та Божого благословення", - написав Карпус.
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