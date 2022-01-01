У Приват24 – збій в роботі
Сьогодні, 14:35
У роботі системи Приват24 стався збій під час авторизації у додатку та веб-версії електронного банку.
Про це повідомила пресслужба Приватбанку.
"Наші фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу Приват24. Дякуємо за розуміння", – написали у пресслужбі.
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Про це повідомила пресслужба Приватбанку.
"Наші фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу Приват24. Дякуємо за розуміння", – написали у пресслужбі.
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