У Приват24 – збій в роботі

У Приват24 – збій в роботі
У роботі системи Приват24 стався збій під час авторизації у додатку та веб-версії електронного банку.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

"Наші фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу Приват24. Дякуємо за розуміння", – написали у пресслужбі.

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Теги: Приват24, збій в роботі
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