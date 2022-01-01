У Приват24 – збій в роботі





Про це повідомила



"Наші фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу Приват24. Дякуємо за розуміння", – написали у пресслужбі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У роботі системи Приват24 стався збій під час авторизації у додатку та веб-версії електронного банку.Про це повідомила пресслужба Приватбанку."Наші фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу Приват24. Дякуємо за розуміння", – написали у пресслужбі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію