У російській армії – масові бунти. ВІДЕО

У російській армії – масові бунти. ВІДЕО
Російські окупанти бояться йти у зіткнення з українськими захисниками, тому бунти у ворожій армії набувають масового характеру.

Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

Щоб хоч якось їх приборкати – Москва відправляє в Україну «досвідчених карателів». Як, наприклад, генерала Мурадова, відомого своєю жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил РФ у Сирії.

Він влаштовує «показові суди» загарбникам, але навіть такі заходи не змінюють ситуацію кардинально: солдати все одно відмовляються наступати у найгарячіших точках.

«Ну, Мурадов, типа, приехал, типа, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, руки, на*уй, связал, бл*дь, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, на*уй, все.. и в ПАЗики загрузил и увезли», – розповідає своєму батькові окупант.

Він говорить, що попри такі показові виступи, російських «відказників» все одно потім повертають додому. Тому і він чекає, коли його відправлять «у відпустку».

Бо ж Росія не може офіційно визнати, що має настільки велику кількість солдат, які відмовляються воювати в Україні. От і називає їх втечу з війни «відпустками».

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Теги: СБУ, перехоплення, росіяни, розмови
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