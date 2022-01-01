Росіяни завдали авіаудару по Новгород-Сіверському: є загиблі та поранені

Росіяни завдали авіаудару по Новгород-Сіверському: є загиблі та поранені
Росіяни вночі нанесли авіаудар по Новгород-Сіверському Чернігівської області, щонайменше троє загиблих.

Про це інформує Оперативне командування "Північ".

Російські війська випустили декілька ракет по місцевій школі та інтернату.

Також зазнали пошкоджень адміністративні споруди: Новгород-Сіверська РДА, гуртожиток медичного коледжу, магазин N°10 та приватні будинки, які знаходились неподалік епіцентру вибухів.

Унаслідок авіаудару загинуло 3 особи, 12 осіб постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Новгород-Сіверський, ракетний удар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині сім'ї, членів яких мобілізували, отримали грошову допомогу
Сьогодні, 15:53
Луцьк отримав ще близько 20 тонн гуманітарної допомоги з Англії. ФОТО
Сьогодні, 15:30
Росіяни завдали авіаудару по Новгород-Сіверському: є загиблі та поранені
Сьогодні, 15:15
Окупанти відкинули можливість екстракції військових із «Азовсталі»
Сьогодні, 15:00
У російській армії – масові бунти. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
Схожі новини
Окупанти здійснили ракетний удар по Кіровоградщині Окупанти здійснили ракетний удар по Кіровоградщині
03 травень, 21:36
Росія обстріляла ракетами Дніпропетровщину: влучили у склади з зерном Росія обстріляла ракетами Дніпропетровщину: влучили у склади з зерном
01 травень, 14:55
Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі
09 квітень, 09:07
Кількість загиблих у Краматорську від ракетного удару окупантів зросла до 52 Кількість загиблих у Краматорську від ракетного удару окупантів зросла до 52
08 квітень, 23:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з Росією загинули ще два воїни з Волині
Сьогодні, 16:32
 0
Народний Герой України з Волині збирає кошти на квадрокоптер для бійців
Сьогодні, 16:15
 0
У громаді на Волині сім'ї, членів яких мобілізували, отримали грошову допомогу
Сьогодні, 15:53
 0
Луцьк отримав ще близько 20 тонн гуманітарної допомоги з Англії. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
Росіяни завдали авіаудару по Новгород-Сіверському: є загиблі та поранені
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8