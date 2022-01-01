Росіяни завдали авіаудару по Новгород-Сіверському: є загиблі та поранені





Про це



Російські війська випустили декілька ракет по місцевій школі та інтернату.



Також зазнали пошкоджень адміністративні споруди: Новгород-Сіверська РДА, гуртожиток медичного коледжу, магазин N°10 та приватні будинки, які знаходились неподалік епіцентру вибухів.



Унаслідок авіаудару загинуло 3 особи, 12 осіб постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вночі нанесли авіаудар по Новгород-Сіверському Чернігівської області, щонайменше троє загиблих.Про це інформує Оперативне командування "Північ".Російські війська випустили декілька ракет по місцевій школі та інтернату.Також зазнали пошкоджень адміністративні споруди: Новгород-Сіверська РДА, гуртожиток медичного коледжу, магазин N°10 та приватні будинки, які знаходились неподалік епіцентру вибухів.Унаслідок авіаудару загинуло 3 особи, 12 осіб постраждали.

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