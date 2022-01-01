У громаді на Волині сім'ї, членів яких мобілізували, отримали грошову допомогу

28 квітня на сесії Ковельської міської ради депутати підтримали рішення виділити 500 тисяч гривень з бюджету громади на соціальний захист сімей з дітьми до 18 років, батьки яких мобілізовані до лав ЗСУ, та які перебувають в складних життєвих обставинах.Про це інформує мер КовеляЗа цей період надійшло 122 звернення, і комісія з питань соціального захисту вже виділила 25 сім’ям кошти в сумі 42 тис. грн (по 1000 грн на кожну неповнолітню дитину), які будуть перераховані на карткові рахунки після підтвердження факту мобілізації Ковельським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.Такі виплати для сімей - ініціатива Ковельської громади."З моменту оприлюднення інформації про допомогу, до мене особисто не раз зверталися жінки з інших громад: мовляв, наші чоловіки теж воюють. Тож раджу поширювати цю ініціативу на місцях, звертатися до голів ваших територіальних громад, до ваших депутатів.Це - сім’ї наших захисників, не лишайте їх сам-на-сам із війною", - написав Чайка.Він нагадав, що право на отримання матеріальної допомоги в Ковельській територіальній громаді мають сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах в зв’язку з мобілізацією чоловіків до Збройних Сил України в період воєнного стану, що зареєстровані та фактично проживають на території Ковельської територіальної громади.До членів сім’ї належать особи, які перебувають у шлюбі та їхні діти (зокрема й усиновлені), які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.