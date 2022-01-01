Луцьк отримав ще близько 20 тонн гуманітарної допомоги з Англії. ФОТО

Луцьк отримав ще близько 20 тонн гуманітарної допомоги з Англії. ФОТО
Луцька міська рада спільно з польською фундацією Mewa привезли до міста вантажівку гуманітарної допомоги зібрану в Англії.

Про це повідомляють у Луцькраді.

Координатор Луцького центрального пункту допомоги Володимир Захожий розповів, що сьогодні все важче доводиться знаходити та привозити вантажі, які вкрай потрібні для наших військовослужбовців та переселенців. Однак, завдяки тісній співпраці Луцької міської ради з міськими радами міст Польщі, Німеччини та Литви, а також з благодійними фондами, така можливість інколи виникає.

“Так було й цього разу. Вантаж до Луцька приїхав з польського міста Піла, а до того міста він був доставлений з Англії. Це відбулось за умовами співпраці англійської та польської фундацій. У свою чергу, фундація Mewa, членом якої є наш постійний партнер Krzysztof Rauhut, перенаправила вантажівку до нас. Також дуже допоміг Andrzej Kurant, який вирішив логістичні питання”, - зазначив Володимир Захожий.

Він також повідомив, що Луцьк розраховує на подальшу співпрацю з фундацією Mewa, щоб постійно отримувати гуманітарну допомогу. Можливо, навіть підпишуть договір про співпрацю.

Загалом сьогодні до нашого міста привезли близько 20 тонн гуманітарної допомоги. На 32-ох палетах розміщувались медикаменти, засоби особистої гігієни, одяг, постільна білизна, продукти харчування тривалого зберігання, намети, спальні мішки, дитяче харчування, інвалідні візочки та корм для тварин.

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Теги: Луцьк, гуманітарна допомога
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Коментарі 1
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А для чого Луцьку гуманітарна допомога? Можливо краще це все направити в Чернігів, Харків, Київ, Суми? Тут, по моєму не стріляють.
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