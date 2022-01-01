Луцьк отримав ще близько 20 тонн гуманітарної допомоги з Англії. ФОТО

Луцька міська рада спільно з польською фундацією Mewa привезли до міста вантажівку гуманітарної допомоги зібрану в Англії.Про це повідомляють у Луцькраді.Координатор Луцького центрального пункту допомогирозповів, що сьогодні все важче доводиться знаходити та привозити вантажі, які вкрай потрібні для наших військовослужбовців та переселенців. Однак, завдяки тісній співпраці Луцької міської ради з міськими радами міст Польщі, Німеччини та Литви, а також з благодійними фондами, така можливість інколи виникає.“Так було й цього разу. Вантаж до Луцька приїхав з польського міста Піла, а до того міста він був доставлений з Англії. Це відбулось за умовами співпраці англійської та польської фундацій. У свою чергу, фундація Mewa, членом якої є наш постійний партнер Krzysztof Rauhut, перенаправила вантажівку до нас. Також дуже допоміг Andrzej Kurant, який вирішив логістичні питання”, - зазначив Володимир Захожий.Він також повідомив, що Луцьк розраховує на подальшу співпрацю з фундацією Mewa, щоб постійно отримувати гуманітарну допомогу. Можливо, навіть підпишуть договір про співпрацю.Загалом сьогодні до нашого міста привезли близько 20 тонн гуманітарної допомоги. На 32-ох палетах розміщувались медикаменти, засоби особистої гігієни, одяг, постільна білизна, продукти харчування тривалого зберігання, намети, спальні мішки, дитяче харчування, інвалідні візочки та корм для тварин.