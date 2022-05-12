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Окупанти відкинули можливість екстракції військових із «Азовсталі»

Окупанти відкинули можливість екстракції військових із «Азовсталі»
Ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі, а також відкинув можливість екстракції українських військовослужбовців звідти.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Пушиліна у коментарі російським пропагандистам, якого цитують "Новости Донбасса".

"Там (на "Азовсталі" - ред.) уже все планомірно йде, все зрозуміло. Цивільних немає, тому наші підрозділи можуть з холодною головою, зі зрозумілими розрахунками можуть виводити цю ситуацію до логічного завершення.

Чому вони вирішили, що на це повинні звертати увагу зовнішні сили? І щодо нас, і щодо Росії... Я говорю про всілякі екстракшени.

Послухайте, але ж це не екстрадиція. Вони намагаються дійти до почесної капітуляції. Але яка почесна капітуляція? Чому ми повинні цим шляхом піти?"- йдеться в повідомленні.

Пушилін хоче, щоб захисники "Азовсталі" "склали зброю і пішли під трибунал".

Довідково: Ексфільтрація чи екстракція – тактика переміщення персоналу (військових, цивільних) із ворожого середовища в безпечну зону в умовах, коли є загроза втрати контролю над територією й загибелі людей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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