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Народний Герой України з Волині збирає кошти на квадрокоптер для бійців

Народний Герой України з Волині збирає кошти на квадрокоптер для бійців
Народний Герой України, родом із села Старосілля, що на Маневиччині, Микола Лавренчукзбирає кошти на квадрокоптер, аби виконувати бойові завдання у гарячих точках. Саме він у 2014-му першим відкрив вогонь по ворогу біля Слов'янська.

Про це пише боєць на своїй сторінці у фейсбуці.

"Мені та моїм бійцям потрібен черговий квадрокоптер для виконання бойових завдань на сході та півдні нашої країни. Буду дуже вдячний тим хто долучився", - звертається за допомогою волинський воїн.

Картка для допомоги:

5168742228037598
Лавренчук Микола Миколайович


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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