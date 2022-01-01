Народний Герой України з Волині збирає кошти на квадрокоптер для бійців
Сьогодні, 16:15
Народний Герой України, родом із села Старосілля, що на Маневиччині, Микола Лавренчукзбирає кошти на квадрокоптер, аби виконувати бойові завдання у гарячих точках. Саме він у 2014-му першим відкрив вогонь по ворогу біля Слов'янська.
Про це пише боєць на своїй сторінці у фейсбуці.
"Мені та моїм бійцям потрібен черговий квадрокоптер для виконання бойових завдань на сході та півдні нашої країни. Буду дуже вдячний тим хто долучився", - звертається за допомогою волинський воїн.
Картка для допомоги:
5168742228037598
Лавренчук Микола Миколайович
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Про це пише боєць на своїй сторінці у фейсбуці.
"Мені та моїм бійцям потрібен черговий квадрокоптер для виконання бойових завдань на сході та півдні нашої країни. Буду дуже вдячний тим хто долучився", - звертається за допомогою волинський воїн.
Картка для допомоги:
5168742228037598
Лавренчук Микола Миколайович
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