На війні з Росією загинули ще два воїни з Волині
Сьогодні, 16:32
У війні із Росією загинули двоє волинських військових: жителі Смідинської та Луківської громад Бортнюк Богдан Анатолійович та Карпичев Дмитро Миколайович.
Про це повідомили на сторінках Смідинської та Луківської громад.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
У Смідинській громаді зазначають, що тіло загиблого Богдана Бортнюка прибуде завтра, 13 травня, про більш точний час повідомлять згодом.
На жаль, під час виконання бойового завдання в боях з російським окупантом загинув і Карпичев Дмитро Миколайович із села Новосілки Луківської ТГ.
Закликають жителів обох громад гідно вшанувати пам'ять захисників та висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.
Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, також підтвердили інформацію про загибель волинян Юрія Ліщука та Олега Лютинського.
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Про це повідомили на сторінках Смідинської та Луківської громад.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
У Смідинській громаді зазначають, що тіло загиблого Богдана Бортнюка прибуде завтра, 13 травня, про більш точний час повідомлять згодом.
На жаль, під час виконання бойового завдання в боях з російським окупантом загинув і Карпичев Дмитро Миколайович із села Новосілки Луківської ТГ.
Закликають жителів обох громад гідно вшанувати пам'ять захисників та висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.
Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, також підтвердили інформацію про загибель волинян Юрія Ліщука та Олега Лютинського.
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