 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На війні з Росією загинули ще два воїни з Волині

На війні з Росією загинули ще два воїни з Волині
У війні із Росією загинули двоє волинських військових: жителі Смідинської та Луківської громад Бортнюк Богдан Анатолійович та Карпичев Дмитро Миколайович.

Про це повідомили на сторінках Смідинської та Луківської громад.

Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

У Смідинській громаді зазначають, що тіло загиблого Богдана Бортнюка прибуде завтра, 13 травня, про більш точний час повідомлять згодом.
На війні з Росією загинули ще два воїни з Волині

На жаль, під час виконання бойового завдання в боях з російським окупантом загинув і Карпичев Дмитро Миколайович із села Новосілки Луківської ТГ.

Закликають жителів обох громад гідно вшанувати пам'ять захисників та висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, також підтвердили інформацію про загибель волинян Юрія Ліщука та Олега Лютинського.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблий, військовий, Смідин, Богдан Бортнюк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Захищаючи незалежність України, на Луганщині загинув Ігор Дяченко з Луцька
Сьогодні, 17:35
Народний Герой України з Волині збирає кошти на квадрокоптер для бійців
Сьогодні, 16:15
Окупанти відкинули можливість екстракції військових із «Азовсталі»
Сьогодні, 15:00
У Підгайцівській громаді впорядкували історичну локацію. ФОТО
Сьогодні, 14:25
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фабереже з Волині створив оберіг для полку «Азов»
Сьогодні, 17:17
Лучанин побив до смерті 66-річного чоловіка
Сьогодні, 16:39
На війні з Росією загинули ще два воїни з Волині
Сьогодні, 16:32
Народний Герой України з Волині збирає кошти на квадрокоптер для бійців
Сьогодні, 16:15
У громаді на Волині сім'ї, членів яких мобілізували, отримали грошову допомогу
Сьогодні, 15:53
Схожі новини
На Миколаївщині загинув 27-річний військовий з Волині На Миколаївщині загинув 27-річний військовий з Волині
29 квітень, 16:24
Ще один військовий з Волині віддав своє життя за Україну Ще один військовий з Волині віддав своє життя за Україну
02 квітень, 00:09
У боях на Донбасі загинув 32-річний волинянин Михайло Лопушик У боях на Донбасі загинув 32-річний волинянин Михайло Лопушик
11 травень, 14:43
На війні із Росією загинув ще один волинянин: у громаді – триденна жалоба На війні із Росією загинув ще один волинянин: у громаді – триденна жалоба
10 травень, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна домовляється з РФ про обмін 38 тяжкопоранених бійців з «Азовсталі»
Сьогодні, 18:00
 0
Чого цьогоріч найбільше сіють на Волині
Сьогодні, 17:47
 0
Захищаючи незалежність України, на Луганщині загинув Ігор Дяченко з Луцька
Сьогодні, 17:35
 0
Вантажні залізничні перевезення через Волинську митницю: є домовленості з Польщею
Сьогодні, 17:30
 0
Фабереже з Волині створив оберіг для полку «Азов»
Сьогодні, 17:17
 0
Медіа
відео
1/8