Лучанин побив до смерті 66-річного чоловіка

В результаті конфлікту за застіллям загинув 66-річний мешканець Луцька. Його до смерті побив 29-річний лучанин.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.11 травня ввечері до поліції надійшло повідомлення про виявлене тіло чоловіка з розбитою головою. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького РУП.Правоохоронці встановили, що вбивство вчинив 29-річний лучанин. Під час спільного розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт, в результаті якого зловмисник наніс своєму опоненту тілесні ушкодження, несумісні з життям.Тіло загиблого направлене на судово-медичну експертизу. Разом з цим, поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 КК України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.