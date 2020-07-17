Фабереже з Волині створив оберіг для полку «Азов»

Анатолій Бойко зробив символ-оберіг з яєчної шкарлупи бійців полку «Азов», які зараз захищають Маріуполь.



Фото виробу володимирчанин опублікував на своїй сторінці у



"Оберіг героям які боронять Маріуполь. Вони дійсно зі сталі!", – написав Бойко.



Майстер створив оберіг із одного гусячого яйця та двох курячих та розмістив їх на підставці з бурштину. Знизу - два ангелики.



Прикрасив виріб він символікою полку "Азов" та при нагоді хоче вручити особисто його бійцям.

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