Фабереже з Волині створив оберіг для полку «Азов»

Фабереже з Волині створив оберіг для полку «Азов»
Волинянин Анатолій Бойко зробив символ-оберіг з яєчної шкарлупи бійців полку «Азов», які зараз захищають Маріуполь.

Фото виробу володимирчанин опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.

"Оберіг героям які боронять Маріуполь. Вони дійсно зі сталі!", – написав Бойко.

Майстер створив оберіг із одного гусячого яйця та двох курячих та розмістив їх на підставці з бурштину. Знизу - два ангелики.

Прикрасив виріб він символікою полку "Азов" та при нагоді хоче вручити особисто його бійцям.
Фабереже з Волині створив оберіг для полку «Азов»

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Теги: фаберже, оберіг, азовці, Володимир
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