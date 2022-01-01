Захищаючи незалежність України, на Луганщині загинув Ігор Дяченко з Луцька
Сьогодні, 17:35
Від рук російських окупантів загинув ще один військовий з Луцька Ігор Дяченко.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Лучанин Дяченко Ігор Володимирович 15.05.1969 року народження проходив військову службу за контрактом з 14 січня 2020 року на посаді «номер обслуги» кулеметного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини. Загинув 09 березня 2022 року в Луганській області, захищаючи незалежність України", - йдеться в повідомленні.
Прощання із загиблим воїном відбудеться у п'ятницю, 13 травня, о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Лучанин Дяченко Ігор Володимирович 15.05.1969 року народження проходив військову службу за контрактом з 14 січня 2020 року на посаді «номер обслуги» кулеметного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини. Загинув 09 березня 2022 року в Луганській області, захищаючи незалежність України", - йдеться в повідомленні.
Прощання із загиблим воїном відбудеться у п'ятницю, 13 травня, о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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