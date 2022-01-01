Захищаючи незалежність України, на Луганщині загинув Ігор Дяченко з Луцька

Ігор Дяченко.



Про це Ігор Поліщук.



"Лучанин Дяченко Ігор Володимирович 15.05.1969 року народження проходив військову службу за контрактом з 14 січня 2020 року на посаді «номер обслуги» кулеметного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини. Загинув 09 березня 2022 року в Луганській області, захищаючи незалежність України", - йдеться в повідомленні.



Прощання із загиблим воїном відбудеться у п'ятницю, 13 травня, о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від рук російських окупантів загинув ще один військовий з ЛуцькаПро це повідомив Луцький міський голова"Лучанин Дяченко Ігор Володимирович 15.05.1969 року народження проходив військову службу за контрактом з 14 січня 2020 року на посаді «номер обслуги» кулеметного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини. Загинув 09 березня 2022 року в Луганській області, захищаючи незалежність України", - йдеться в повідомленні.Прощання із загиблим воїном відбудеться у п'ятницю, 13 травня, о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці.

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