Україна домовляється з РФ про обмін 38 тяжкопоранених бійців з «Азовсталі»

Україна домовляється з РФ про обмін 38 тяжкопоранених бійців з «Азовсталі»
Українська сторона наразі веде переговори з РФ лише про 38 тяжкопоранених (лежачих) бійців, які перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністрерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram.

"Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ", — зазначила очільниця Мінреінтеграції.

Нагадаємо, командир морпіхів, які боронять Маріуполь, Сергій Волина звернувся до винахідника Ілона Маска по допомогу в евакуації з "Азовсталі".



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Теги: РФ, Україна, обмін бійців, тяжкопоранені
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