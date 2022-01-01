Україна домовляється з РФ про обмін 38 тяжкопоранених бійців з «Азовсталі»





Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністрерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram.



"Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ", — зазначила очільниця Мінреінтеграції.



Нагадаємо, командир морпіхів, які боронять Маріуполь,







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська сторона наразі веде переговори з РФ лише про 38 тяжкопоранених (лежачих) бійців, які перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі.Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністрерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україниу Telegram."Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ", — зазначила очільниця Мінреінтеграції.Нагадаємо, командир морпіхів, які боронять Маріуполь, Сергій Волина звернувся до винахідника Ілона Маска по допомогу в евакуації з "Азовсталі".

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