Маріуполь готують до приєднання до Росії, – радник мера

Маріуполь готують до приєднання до Росії, – радник мера
Російські загарбники готуються до проведення так званого «референдуму» щодо приєднання Маріуполя у складі «ДНР» до РФ. Можливою датою проведення «референдуму» є 15 травня.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на місцеві ЗМІ та самопроголошеного «мера», інформує ТСН.

«За всіма ознаками окупанти мають намір прямої інтеграції Маріуполя в Росію (разом з «ДНР»). Надходить інформація про намір організації та проведення референдуму в Маріуполі до приєднання до Росії. Так, вчора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неодноразово отримували свідчення від джерел, що самоназваний мер називає саме цю дату. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати – продовжуємо відслідковувати та фіксувати», – написав Андрющенко.

За його словами, перший крок – перехід на російський код мобільного зв’язку. Він зазначив, що тепер в «ДНР» мають зайти російські банки та заклади вищої освіти. Щодо закладів вищої освіти буде визначено Росією окремий перелік інститутів, які не тільки будуть здійснювати зарахування дітей з окупованих територій, а й безпосередньо працювати на території області.

Він також підкреслив, що в місцевих школах вже підписують зошити «Маріуполь. Ростовська область».

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Теги: Мпріуполь, приєднання, РФ, Андрющенко
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Коментарі 1
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в Маріуполі працюють школи і банки?
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