Окупанти вдруге запустили ракету по Хортиці
Сьогодні, 19:17
Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю.
Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф‘єв.
Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.
За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, що попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.
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Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф‘єв.
Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.
За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, що попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.
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