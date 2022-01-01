Окупанти вдруге запустили ракету по Хортиці





Про це Іван Арєф‘єв.



Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.



За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.



Нагадаємо, що попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю.Про це повідомив речник Запорізької ОВАВона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.Нагадаємо, що попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.

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