Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 травня
Завтра, 13 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень невеликий дощ, гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.

День буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 10°С до 22°С.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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