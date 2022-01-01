Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 травня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 13 травня, на Волині буде хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень невеликий дощ, гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.
День буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 10°С до 22°С.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.
День буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 10°С до 22°С.
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