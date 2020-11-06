Майже 80% дітей, які йдуть в 1 клас, мають патології очей, – луцька лікарка. ВІДЕО

Майже 80% дітей, які йдуть в 1 клас, мають патології очей, – луцька лікарка. ВІДЕО
Здоров’я очей у дітей катастрофічно погіршилося: майже 80% дітей, які йдуть до першого класу, мають патології органа зору.

Про це розповіла директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська у програмі «Актуально» на 12 каналі, посилаючись на результати профілактичних медоглядів.

«На сьогоднішній день лікарі-офтальмологи відмічають катастрофічний стан з хворобами очей. Майже 80% дітей, які йдуть до першого класу, мають патології. Напевно, коли ми проведемо повністю огляди, то скажемо, що раз у рік треба ходити не тільки до стоматолога, а й до офтальмолога, і що треба забирати від дітей гаджети», – наголосила вона.

«Колись сміялися з тих, хто в окулярах, а тепер, напевно, будуть сміятися з тих, хто без окулярів, бо буде важко побачити дитину, яка не має корекції зору, і це прикрий факт», – додала лікарка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, зір, школярі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже 80% дітей, які йдуть в 1 клас, мають патології очей, – луцька лікарка. ВІДЕО
Сьогодні, 20:21
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 травня
Сьогодні, 20:00
З України виїхали понад 6 мільйонів людей: це найсерйозніша криза з часів Другої світової війни
Сьогодні, 19:43
Окупанти вдруге запустили ракету по Хортиці
Сьогодні, 19:17
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 18:00
Сьогодні, 18:49
Схожі новини
Знайшли двох школярів, які зникли у Луцьку Знайшли двох школярів, які зникли у Луцьку
06 листопад, 2020, 09:38
Школярам з Любомля розповіли про День Соборності Школярам з Любомля розповіли про День Соборності
25 січень, 2020, 03:03
Волинські першокласники побували в гостях у Морозка Волинські першокласники побували в гостях у Морозка
13 січень, 2020, 06:14
Рожищенські школярі виготовляли воскові свічки. ФОТО Рожищенські школярі виготовляли воскові свічки. ФОТО
06 грудень, 2019, 08:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майже 80% дітей, які йдуть в 1 клас, мають патології очей, – луцька лікарка. ВІДЕО
Сьогодні, 20:21
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 травня
Сьогодні, 20:00
 0
З України виїхали понад 6 мільйонів людей: це найсерйозніша криза з часів Другої світової війни
Сьогодні, 19:43
 0
Окупанти вдруге запустили ракету по Хортиці
Сьогодні, 19:17
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 18:00
Сьогодні, 18:49
 0
Медіа
відео
1/8