Майже 80% дітей, які йдуть в 1 клас, мають патології очей, – луцька лікарка. ВІДЕО
Сьогодні, 20:21
Здоров’я очей у дітей катастрофічно погіршилося: майже 80% дітей, які йдуть до першого класу, мають патології органа зору.
Про це розповіла директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська у програмі «Актуально» на 12 каналі, посилаючись на результати профілактичних медоглядів.
«На сьогоднішній день лікарі-офтальмологи відмічають катастрофічний стан з хворобами очей. Майже 80% дітей, які йдуть до першого класу, мають патології. Напевно, коли ми проведемо повністю огляди, то скажемо, що раз у рік треба ходити не тільки до стоматолога, а й до офтальмолога, і що треба забирати від дітей гаджети», – наголосила вона.
«Колись сміялися з тих, хто в окулярах, а тепер, напевно, будуть сміятися з тих, хто без окулярів, бо буде важко побачити дитину, яка не має корекції зору, і це прикрий факт», – додала лікарка.
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Про це розповіла директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська у програмі «Актуально» на 12 каналі, посилаючись на результати профілактичних медоглядів.
«На сьогоднішній день лікарі-офтальмологи відмічають катастрофічний стан з хворобами очей. Майже 80% дітей, які йдуть до першого класу, мають патології. Напевно, коли ми проведемо повністю огляди, то скажемо, що раз у рік треба ходити не тільки до стоматолога, а й до офтальмолога, і що треба забирати від дітей гаджети», – наголосила вона.
«Колись сміялися з тих, хто в окулярах, а тепер, напевно, будуть сміятися з тих, хто без окулярів, бо буде важко побачити дитину, яка не має корекції зору, і це прикрий факт», – додала лікарка.
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