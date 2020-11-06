Майже 80% дітей, які йдуть в 1 клас, мають патології очей, – луцька лікарка. ВІДЕО





Про це розповіла директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська у програмі «



«На сьогоднішній день лікарі-офтальмологи відмічають катастрофічний стан з хворобами очей. Майже 80% дітей, які йдуть до першого класу, мають патології. Напевно, коли ми проведемо повністю огляди, то скажемо, що раз у рік треба ходити не тільки до стоматолога, а й до офтальмолога, і що треба забирати від дітей гаджети», – наголосила вона.



«Колись сміялися з тих, хто в окулярах, а тепер, напевно, будуть сміятися з тих, хто без окулярів, бо буде важко побачити дитину, яка не має корекції зору, і це прикрий факт», – додала лікарка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Здоров’я очей у дітей катастрофічно погіршилося: майже 80% дітей, які йдуть до першого класу, мають патології органа зору.Про це розповіла директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка»у програмі « Актуально » на 12 каналі, посилаючись на результати профілактичних медоглядів.«На сьогоднішній день лікарі-офтальмологи відмічають катастрофічний стан з хворобами очей. Майже 80% дітей, які йдуть до першого класу, мають патології. Напевно, коли ми проведемо повністю огляди, то скажемо, що раз у рік треба ходити не тільки до стоматолога, а й до офтальмолога, і що треба забирати від дітей гаджети», – наголосила вона.«Колись сміялися з тих, хто в окулярах, а тепер, напевно, будуть сміятися з тих, хто без окулярів, бо буде важко побачити дитину, яка не має корекції зору, і це прикрий факт», – додала лікарка.

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