Дерусифікація Ковеля та ліквідація ОПЗЖ: добрі новини від ВолиньPost за 12 травня
Сьогодні, 22:13
Путінське військо продовжує зазнавати нищівних втрат, бо наші захисники справжні супергерої! А ще вони дуже гостинні, тож орків, які прийшли до нас без попередження, залюбки покладуть спати.
Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку добрих новин, які ви могли пропустити.
Сьогодні, 12 травня, нагадаємо вам про таке:
Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем
Кількість металобрухту у путінському війську щоразу зростає. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 26650 (+300) осіб,
танків ‒ 1195 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,
артилерійських систем – 534 (+6) од,
РСЗВ - 191 (+6) од,
засобів ППО - 87 (+0) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 161 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),
крилатих ракет - 94 (+0),
кораблів/катерів - 13 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,
спеціальної техніки - 41 (+0).
Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО
Усі ми робимо одну справу, бо прагнемо перемоги! Зауважують, що це вже не перша партія такого вантажу, яку волиняни спрямовують на потреби бійців.
У Ковелі перейменують десятки вулиць. ПЕРЕЛІК
У Ковелі вирішили провести процес дерусифікації та прибрати імперські маркери з публічного простору.
Аби ознайомитись із переліком вулиць, натисніть на заголовок
Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини для реорганізації, – розвідка Британії
Українські сили продовжують контратаки на північ від Харкова, відбивши кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. У розвідці вважають, що виведення путінських військ із Харківської області є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста, де очікувався обмежений опір населення.
В Україні офіційно ліквідували партію ОПЗЖ
Відтепер заборонена проросійська політична партія ОПЗЖ офіційно ліквідована у Верховній Раді України. П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем!
Храм у Нововолинську перейшов до ПЦУ. ФОТО
Кирило-Мефодіївський храм Нововолинська доєднався до родини Православної церкви України. Сьогодні там відбулося Богослужіння, яке очолив Високопреосвященний Симеон, митрополит Вінницький і Барський та єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей.
У російській армії – масові бунти. ВІДЕО
Російські окупанти бояться йти у зіткнення з українськими захисниками, тому бунти у ворожій армії набувають масового характеру. Щоб хоч якось їх приборкати – Москва відправляє в Україну «досвідчених карателів». Але навіть такі заходи не змінюють ситуацію кардинально: солдати все одно відмовляються наступати у найгарячіших точках.
Аби прослухати перехоплену розмову окупантів, натисніть на заголовок
Луцьк отримав ще близько 20 тонн гуманітарної допомоги з Англії. ФОТО
Луцька міська рада спільно з польською фундацією Mewa привезли до міста вантажівку гуманітарної допомоги зібрану в Англії. На 32-ох палетах розміщувались медикаменти, засоби особистої гігієни, одяг, постільна білизна, продукти харчування тривалого зберігання, намети, спальні мішки, дитяче харчування, інвалідні візочки та корм для тварин.
Фабереже з Волині створив оберіг для полку «Азов»
Волинянин Анатолій Бойко зробив символ-оберіг з яєчної шкарлупи для бійців «Азов», які зараз захищають Маріуполь. Свій виріб він прикрасив символікою полку.
Аби переглянути фото шедевру, натисніть на заголовок
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
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Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку добрих новин, які ви могли пропустити.
Сьогодні, 12 травня, нагадаємо вам про таке:
Російська армія втратила за добу 300 військових, 8 танків та 6 артилерійських систем
Кількість металобрухту у путінському війську щоразу зростає. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 26650 (+300) осіб,
танків ‒ 1195 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,
артилерійських систем – 534 (+6) од,
РСЗВ - 191 (+6) од,
засобів ППО - 87 (+0) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 161 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),
крилатих ракет - 94 (+0),
кораблів/катерів - 13 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,
спеціальної техніки - 41 (+0).
Волинь відправила шини та автомобільні акумулятори на передову. ФОТО
Усі ми робимо одну справу, бо прагнемо перемоги! Зауважують, що це вже не перша партія такого вантажу, яку волиняни спрямовують на потреби бійців.
У Ковелі перейменують десятки вулиць. ПЕРЕЛІК
У Ковелі вирішили провести процес дерусифікації та прибрати імперські маркери з публічного простору.
Аби ознайомитись із переліком вулиць, натисніть на заголовок
Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини для реорганізації, – розвідка Британії
Українські сили продовжують контратаки на північ від Харкова, відбивши кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. У розвідці вважають, що виведення путінських військ із Харківської області є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста, де очікувався обмежений опір населення.
В Україні офіційно ліквідували партію ОПЗЖ
Відтепер заборонена проросійська політична партія ОПЗЖ офіційно ліквідована у Верховній Раді України. П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем!
Храм у Нововолинську перейшов до ПЦУ. ФОТО
Кирило-Мефодіївський храм Нововолинська доєднався до родини Православної церкви України. Сьогодні там відбулося Богослужіння, яке очолив Високопреосвященний Симеон, митрополит Вінницький і Барський та єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей.
У російській армії – масові бунти. ВІДЕО
Російські окупанти бояться йти у зіткнення з українськими захисниками, тому бунти у ворожій армії набувають масового характеру. Щоб хоч якось їх приборкати – Москва відправляє в Україну «досвідчених карателів». Але навіть такі заходи не змінюють ситуацію кардинально: солдати все одно відмовляються наступати у найгарячіших точках.
Аби прослухати перехоплену розмову окупантів, натисніть на заголовок
Луцьк отримав ще близько 20 тонн гуманітарної допомоги з Англії. ФОТО
Луцька міська рада спільно з польською фундацією Mewa привезли до міста вантажівку гуманітарної допомоги зібрану в Англії. На 32-ох палетах розміщувались медикаменти, засоби особистої гігієни, одяг, постільна білизна, продукти харчування тривалого зберігання, намети, спальні мішки, дитяче харчування, інвалідні візочки та корм для тварин.
Фабереже з Волині створив оберіг для полку «Азов»
Волинянин Анатолій Бойко зробив символ-оберіг з яєчної шкарлупи для бійців «Азов», які зараз захищають Маріуполь. Свій виріб він прикрасив символікою полку.
Аби переглянути фото шедевру, натисніть на заголовок
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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