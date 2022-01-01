Дерусифікація Ковеля та ліквідація ОПЗЖ: добрі новини від ВолиньPost за 12 травня

подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку добрих новин, які ви могли пропустити.Кількість металобрухту у путінському війську щоразу зростає. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовно склали:особового складу - близько 26650 (+300) осіб,танків ‒ 1195 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,артилерійських систем – 534 (+6) од,РСЗВ - 191 (+6) од,засобів ППО - 87 (+0) од,літаків – 199 (+0) од,гелікоптерів – 161 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),крилатих ракет - 94 (+0),кораблів/катерів - 13 (+1) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,спеціальної техніки - 41 (+0).Усі ми робимо одну справу, бо прагнемо перемоги! Зауважують, що це вже не перша партія такого вантажу, яку волиняни спрямовують на потреби бійців.У Ковелі вирішили провести процес дерусифікації та прибрати імперські маркери з публічного простору.Українські сили продовжують контратаки на північ від Харкова, відбивши кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. У розвідці вважають, що виведення путінських військ із Харківської області є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста, де очікувався обмежений опір населення.Відтепер заборонена проросійська політична партія ОПЗЖ офіційно ліквідована у Верховній Раді України. П'ята колона йде слідом за господарським військовим кораблем!Кирило-Мефодіївський храм Нововолинська доєднався до родини Православної церкви України. Сьогодні там відбулося Богослужіння, яке очолив Високопреосвященний, митрополит Вінницький і Барський та єпископ Володимир-Волинський і ТурійськийРосійські окупанти бояться йти у зіткнення з українськими захисниками, тому бунти у ворожій армії набувають масового характеру. Щоб хоч якось їх приборкати – Москва відправляє в Україну «досвідчених карателів». Але навіть такі заходи не змінюють ситуацію кардинально: солдати все одно відмовляються наступати у найгарячіших точках.Луцька міська рада спільно з польською фундацією Mewa привезли до міста вантажівку гуманітарної допомоги зібрану в Англії. На 32-ох палетах розміщувались медикаменти, засоби особистої гігієни, одяг, постільна білизна, продукти харчування тривалого зберігання, намети, спальні мішки, дитяче харчування, інвалідні візочки та корм для тварин.Волинянинзробив символ-оберіг з яєчної шкарлупи для бійців «Азов», які зараз захищають Маріуполь. Свій виріб він прикрасив символікою полку.