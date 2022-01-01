ЗСУ підбили один з найновіших кораблів Росії

Одеська військова адміністрація підтверджує, що ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров".Це судно - одне із найновіших у російському флоті, повідомляє ТСН, посилаючись на речника Одеської військової адміністраціїЗа його словами, завдяки діям українських військових моряків загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" - одне із найновіших у російському флоті, яке прямувало до острова Зміїний.Братчук звернув увагу, що цей острів тепер може називатися "Змієбаєвкою", адже там, як і в херсонській Чорнобаївці, українські бійці постійно знищують ворога."Кажуть, що "Всеволод Бобров" чалапає до Севастополя. Інформація потребує уточнення. Але те, що йому дали "змієбаїів" в районі острова Зміїного – це правда", – повідомив Братчук.