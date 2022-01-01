ЗСУ підбили один з найновіших кораблів Росії

ЗСУ підбили один з найновіших кораблів Росії
Одеська військова адміністрація підтверджує, що ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров".

Це судно - одне із найновіших у російському флоті, повідомляє ТСН, посилаючись на речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

За його словами, завдяки діям українських військових моряків загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" - одне із найновіших у російському флоті, яке прямувало до острова Зміїний.

Братчук звернув увагу, що цей острів тепер може називатися "Змієбаєвкою", адже там, як і в херсонській Чорнобаївці, українські бійці постійно знищують ворога.

"Кажуть, що "Всеволод Бобров" чалапає до Севастополя. Інформація потребує уточнення. Але те, що йому дали "змієбаїів" в районі острова Зміїного – це правда", – повідомив Братчук.

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Теги: війна, Одеса, росія, флот
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