13 травня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні відзначають день народження волинський письменник та журналіст Віктор Вербич, колишній депутат Волинської обласної ради Микола Собуцький.



Також день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу Олега Баковського (на фото), футболіста В'ячеслава Шевчука та голови Господарського суду Волинської області Миколи Шума.



Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 13 травня, у США відзначають День яблучного пирога, а віряни вшановують пам'ять апостола Якова.Сьогодні відзначають день народження волинський письменник та журналіст, колишній депутат Волинської обласної радиТакож день народження 13 травня у президента Луцького джаз-клубу(на фото), футболістата голови Господарського суду Волинської областіВітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Максим, Микита, Яків, Гнат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію