До Луцька переїхав університет з Донеччини. ВІДЕО
12 травень, 22:47
Донецький національний технічний університет переїхав до обласного центру Волині.
Про це повідомляє ІА "Конкурент".
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну чимало навчальних закладів у нашій країні опинились у складному становищі. Рашисти повністю зруйнували вже більше сотні навчальних закладів, а тисячі – пошкодили.
Тож аби врятуватись до із Донецька на Волинь переїхав технічний університет. Прихистити виш одразу зголосився Луцький національний технічний університет.
Нині у корпусі на вулиці Софії Ковалевської облаштувались адміністративні структури Донецького вишу. Усього – близько 80 працівників разом зі своїми родинами.
Навчальний процес, як і у всій Україні, відбувається дистанційно. Чимало студентів та викладачів вишу нині розкидані по всій Україні, а хтось навіть перебуває за кордоном. Усього – в університеті налічується 2500 студентів.
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Про це повідомляє ІА "Конкурент".
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну чимало навчальних закладів у нашій країні опинились у складному становищі. Рашисти повністю зруйнували вже більше сотні навчальних закладів, а тисячі – пошкодили.
Тож аби врятуватись до із Донецька на Волинь переїхав технічний університет. Прихистити виш одразу зголосився Луцький національний технічний університет.
Нині у корпусі на вулиці Софії Ковалевської облаштувались адміністративні структури Донецького вишу. Усього – близько 80 працівників разом зі своїми родинами.
Навчальний процес, як і у всій Україні, відбувається дистанційно. Чимало студентів та викладачів вишу нині розкидані по всій Україні, а хтось навіть перебуває за кордоном. Усього – в університеті налічується 2500 студентів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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