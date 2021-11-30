До Луцька переїхав університет з Донеччини. ВІДЕО

До Луцька переїхав університет з Донеччини. ВІДЕО
Донецький національний технічний університет переїхав до обласного центру Волині.

Про це повідомляє ІА "Конкурент".

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну чимало навчальних закладів у нашій країні опинились у складному становищі. Рашисти повністю зруйнували вже більше сотні навчальних закладів, а тисячі – пошкодили.

Тож аби врятуватись до із Донецька на Волинь переїхав технічний університет. Прихистити виш одразу зголосився Луцький національний технічний університет.

Нині у корпусі на вулиці Софії Ковалевської облаштувались адміністративні структури Донецького вишу. Усього – близько 80 працівників разом зі своїми родинами.

Навчальний процес, як і у всій Україні, відбувається дистанційно. Чимало студентів та викладачів вишу нині розкидані по всій Україні, а хтось навіть перебуває за кордоном. Усього – в університеті налічується 2500 студентів.


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Теги: ЛНТУ, Волинь, Луцьк, ДонНТУ
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