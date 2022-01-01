Українські десантники збили російський вертоліт





Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.



12 травня на Луганщині, стрілець-зенітник 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України виявив групу з чотирьох вертольотів противника, та з ПЗРК "Stinger" збив ведучого другой пари.



Підрозділи протиповітряної оборони ДШВ й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стрілець-зенітник 81 бригади ДШВ збив російський вертоліт Мі-24.Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.12 травня на Луганщині, стрілець-зенітник 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України виявив групу з чотирьох вертольотів противника, та з ПЗРК "Stinger" збив ведучого другой пари.Підрозділи протиповітряної оборони ДШВ й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника.

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