Українські десантники збили російський вертоліт

Українські десантники збили російський вертоліт
Стрілець-зенітник 81 бригади ДШВ збив російський вертоліт Мі-24.

Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

12 травня на Луганщині, стрілець-зенітник 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України виявив групу з чотирьох вертольотів противника, та з ПЗРК "Stinger" збив ведучого другой пари.

Підрозділи протиповітряної оборони ДШВ й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника.

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Теги: МіГ-24, Луганщина
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Сьогодні, 22:13
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Українські десантники збили російський вертоліт
Сьогодні, 21:35
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