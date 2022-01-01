«Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив чергове відеозвернення до українського народу, в якому підбив підсумки 78 дня війни.На початку звернення глава держави привітав український медсестер та медбратів з професійним святом та повідомив, що нагородив медсестер, які рятують українських захисників.Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабного вторгнення в Україну російські війська зруйнували 570 медзакладів, повністю знищили 101 лікарню. Крім того, вночі 12 травня росіяни нанесли удар по школах Чернігівщини."Звичайно Росія в такому стані, що будь-яка освіта їй заважає, але чого можна досягнути знищенням українських шкіл? Російські командири, які віддають такі накази хворі. Невиліковно. Всі лікарні, школи, університети, які окупанти зруйнували ми відновимо", - сказав Зеленський.Також Володимир Зеленський розповів про обстріли Полтавщини, Запорізької області, міст і сіл Донбасу."Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку", - йшлося у зверненні Президента України Володимира Зеленського.