Вперше у світі: у Польщі випустили марку з портретом Зеленського

Вперше у світі: у Польщі випустили марку з портретом Зеленського
У Польщі випустили першу у світі поштову марку із портретом Зеленського.

Про це повідомив депутат Краківської міськради Лукаш Вантух, ініціатор створення марки, - пише Кореспондент.

Повідомляється, що компанія Poczta Polska випустила марки із портретом президента України Володимира Зеленського. Наклад марки обмежений. Виготовлено лише 99 листів по 9 марок на кожному з них. Кожна з марок пронумерована і має QR-посилання. Ціна однієї марки 500 злотих (набір – 4500 злотих).

"Така ціна діє лише кілька днів. І тоді вона зросте. А якщо я зможу завершити весь план, я перестану її продавати, і вона буде доступна лише на аукціонах. Як завжди, вся сума йде на закупівлю гуманітарної допомоги для України", – написав Лукаш Вантух.

Як виявилося, ціна не зупинила значний попит – за кілька годин усі марки розкупили.

"Першу листівку з новою маркою наші друзі з Польщі відправили Послу Росії до Польщі Сергію Андрєєву", - повідомляє Львівська міськрада, яка вже отримала марку.

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Теги: Польща, Зеленський, марка
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