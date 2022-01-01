Вперше у світі: у Польщі випустили марку з портретом Зеленського





Про це повідомив депутат Краківської міськради Лукаш Вантух, ініціатор створення марки, - пише



Повідомляється, що компанія Poczta Polska випустила марки із портретом президента України Володимира Зеленського. Наклад марки обмежений. Виготовлено лише 99 листів по 9 марок на кожному з них. Кожна з марок пронумерована і має QR-посилання. Ціна однієї марки 500 злотих (набір – 4500 злотих).



"Така ціна діє лише кілька днів. І тоді вона зросте. А якщо я зможу завершити весь план, я перестану її продавати, і вона буде доступна лише на аукціонах. Як завжди, вся сума йде на закупівлю гуманітарної допомоги для України", – написав Лукаш Вантух.



Як виявилося, ціна не зупинила значний попит – за кілька годин усі марки розкупили.



"Першу листівку з новою маркою наші друзі з Польщі відправили Послу Росії до Польщі Сергію Андрєєву", - повідомляє Львівська міськрада, яка вже отримала марку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі випустили першу у світі поштову марку із портретом Зеленського.Про це повідомив депутат Краківської міськради Лукаш Вантух, ініціатор створення марки, - пише Кореспондент. Повідомляється, що компанія Poczta Polska випустила марки із портретом президента України Володимира Зеленського. Наклад марки обмежений. Виготовлено лише 99 листів по 9 марок на кожному з них. Кожна з марок пронумерована і має QR-посилання. Ціна однієї марки 500 злотих (набір – 4500 злотих)."Така ціна діє лише кілька днів. І тоді вона зросте. А якщо я зможу завершити весь план, я перестану її продавати, і вона буде доступна лише на аукціонах. Як завжди, вся сума йде на закупівлю гуманітарної допомоги для України", – написав Лукаш Вантух.Як виявилося, ціна не зупинила значний попит – за кілька годин усі марки розкупили."Першу листівку з новою маркою наші друзі з Польщі відправили Послу Росії до Польщі Сергію Андрєєву", - повідомляє Львівська міськрада, яка вже отримала марку.

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