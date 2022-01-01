На Херсонщині росіяни обстріляли з артилерії мирну колону біженців

Російська армія вкотре всупереч усім правилам ведення війни обстріляла колону мирних жителів.Про це повідомив голова голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул.Увечері, 12 травня стався ще один кричущий випадок нелюдяності росіян."З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області з боку Берислава. Орки їх зібрали вранці, тримали близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати лише після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16:00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару", - повідомив Вілкул.Від розриву снарядів постраждали мирні люди, зокрема хлопець 2011 року народження. Разом з жінкою 1954 року народження він отримав осколкові поранення. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Жінка перебуває в одній із лікарень Кривого Рогу.