В Латвії заблокують «Вконтакті» та «Однокласники»





Про це повідомляє



"Відповідно до встановлених Європейським союзом (ЄС) санкцій, NEPLP ухвалив рішення обмежити роботу соціальних мереж "Вконтакті", "Однокласники" та "Мій світ" на території Латвії", - повідомив Аболіньш.



Платформи буде заблоковано наступного тижня, уточнив він.



NEPLP стверджує, що має докази того, що платформи належать російським бізнесменам Юрію Ковальчуку та Владіміру Кирієнку, які включені до списку санкцій ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник латвійської Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) Іварс Аболіньш повідомив про те, що країна заблокує кілька великих російських соцмереж, включаючи "Вконтакті" та "Однокласники".Про це повідомляє "Європейська правда" , посилаючись на LSM."Відповідно до встановлених Європейським союзом (ЄС) санкцій, NEPLP ухвалив рішення обмежити роботу соціальних мереж "Вконтакті", "Однокласники" та "Мій світ" на території Латвії", - повідомив Аболіньш.Платформи буде заблоковано наступного тижня, уточнив він.NEPLP стверджує, що має докази того, що платформи належать російським бізнесменам Юрію Ковальчуку та Владіміру Кирієнку, які включені до списку санкцій ЄС.

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