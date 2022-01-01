В Одесі внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень пам'ятка архітектури початку XIX століття





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За даними ОК "Південь", постраждав Воронцовський палац, який зазнав пошкоджень 8 травня. Приблизно о 16:20 по Одесі випустили три ракети, одну з них збила ППО, від чого і з'явилася ударна хвиля



Вибуховою хвилею вибило вікна, відвалилася ліпнина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Одеса зазнала пошкоджень пам'ятка архітектури початку ХІХ століття.Про це повідомляє Суспільне.Одеса. За даними ОК "Південь", постраждав Воронцовський палац, який зазнав пошкоджень 8 травня. Приблизно о 16:20 по Одесі випустили три ракети, одну з них збила ППО, від чого і з'явилася ударна хвиляВибуховою хвилею вибило вікна, відвалилася ліпнина.

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