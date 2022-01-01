В Одесі внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень пам'ятка архітектури початку XIX століття

В Одесі внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень пам'ятка архітектури початку XIX століття
Внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Одеса зазнала пошкоджень пам'ятка архітектури початку ХІХ століття.

Про це повідомляє Суспільне.Одеса.

За даними ОК "Південь", постраждав Воронцовський палац, який зазнав пошкоджень 8 травня. Приблизно о 16:20 по Одесі випустили три ракети, одну з них збила ППО, від чого і з'явилася ударна хвиля

Вибуховою хвилею вибило вікна, відвалилася ліпнина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Одеса, війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Одесі внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень пам'ятка архітектури початку XIX століття
Сьогодні, 05:23
В Латвії заблокують «Вконтакті» та «Однокласники»
Сьогодні, 03:19
Вперше у світі: у Польщі випустили марку з портретом Зеленського
Сьогодні, 02:17
На Херсонщині росіяни обстріляли з артилерії мирну колону біженців
Сьогодні, 01:20
«Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі», – Зеленський
Сьогодні, 00:13
Схожі новини
Українські військові збили російський літак під Затокою на Одещині Українські військові збили російський літак під Затокою на Одещині
04 березень, 11:19
Російські окупанти обстріляли ракетами вантажне судно під Одесою: корабль потонув Російські окупанти обстріляли ракетами вантажне судно під Одесою: корабль потонув
03 березень, 16:42
ЗСУ підбили один з найновіших кораблів Росії ЗСУ підбили один з найновіших кораблів Росії
12 травень, 23:40
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 18:00 Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 18:00
12 травень, 18:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Одесі внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень пам'ятка архітектури початку XIX століття
Сьогодні, 05:23
 0
В Латвії заблокують «Вконтакті» та «Однокласники»
Сьогодні, 03:19
 0
Вперше у світі: у Польщі випустили марку з портретом Зеленського
Сьогодні, 02:17
 0
На Херсонщині росіяни обстріляли з артилерії мирну колону біженців
Сьогодні, 01:20
 0
«Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі», – Зеленський
Сьогодні, 00:13
 0
Медіа
відео
1/8