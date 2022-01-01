В Одесі внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень пам'ятка архітектури початку XIX століття
Сьогодні, 05:23
Внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Одеса зазнала пошкоджень пам'ятка архітектури початку ХІХ століття.
Про це повідомляє Суспільне.Одеса.
За даними ОК "Південь", постраждав Воронцовський палац, який зазнав пошкоджень 8 травня. Приблизно о 16:20 по Одесі випустили три ракети, одну з них збила ППО, від чого і з'явилася ударна хвиля
Вибуховою хвилею вибило вікна, відвалилася ліпнина.
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Про це повідомляє Суспільне.Одеса.
За даними ОК "Південь", постраждав Воронцовський палац, який зазнав пошкоджень 8 травня. Приблизно о 16:20 по Одесі випустили три ракети, одну з них збила ППО, від чого і з'явилася ударна хвиля
Вибуховою хвилею вибило вікна, відвалилася ліпнина.
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