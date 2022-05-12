В Мінкульті оприлюднили список ресурсів, які допоможуть «підтягнути» українську мову





Аби заохотити громадян до "лагідної українізації" та спростити пошук корисних ресурсів, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті опублікував добірку мовних курсів, сайтів, книг та мобільних додатків, що допоможуть покращити українську мову, - пише



"Пам’ятайте, що наша мова – це також наша зброя. Саме тому вона так мучить російських окупантів. І саме тому так важливо добре її знати і говорити українською", – наголосили у Центрі при МКІП.



Книги



Вихованець Іван "Розмовляймо українською" – книга, що допоможе якнайкраще формулювати свої думки українською. Автор пояснює типові помилки, яких припускаються люди, і натомість дає поради щодо вибору слів, наголосу, стилістики та побудови речень.



Тарас Береза "Слова, що нас збагачують" – словник вишуканої української мови, покликаний відновити призабуті та несправедливо "викоренені" слова у нашій мові.



Онлайн-ресурси

















Мобільні застосунки









Мовні курси



Лайфхаки з української мови від



Експрес-уроки від філолога

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В умовах війни українці дедалі частіше відмовляються від російської і переходять на українську мову не лише на роботі чи у соцмережах, але й у побуті.Аби заохотити громадян до "лагідної українізації" та спростити пошук корисних ресурсів, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті опублікував добірку мовних курсів, сайтів, книг та мобільних додатків, що допоможуть покращити українську мову, - пише "Українська правда". "Пам’ятайте, що наша мова – це також наша зброя. Саме тому вона так мучить російських окупантів. І саме тому так важливо добре її знати і говорити українською", – наголосили у Центрі при МКІП.– книга, що допоможе якнайкраще формулювати свої думки українською. Автор пояснює типові помилки, яких припускаються люди, і натомість дає поради щодо вибору слів, наголосу, стилістики та побудови речень.– словник вишуканої української мови, покликаний відновити призабуті та несправедливо "викоренені" слова у нашій мові. Горох – онлайн-бібліотека, де зібрані найбільш корисні словники української мови. СУМ – тлумачний словник, що допоможе уникнути суржику та вивчити нові слова. Мова.info – лінгвістичний портал, на якому зібрані правила правопису та добірки словників.

Лайфхаки українською – телевізійний проєкт UA:Перший, де пояснюють, як правильно вживати наголоси, вітати зі святами і дякувати. Тлумачний словник української мов и – програма, яка дозволить дізнатися про нові українські слова. Кобза – додаток, що допоможе вдосконалити словниковий запас у формі гри.Лайфхаки з української мови від EdEra містить поради для вивчення теорії української мови.Експрес-уроки від філолога Андрія Шимановського у соціальних мережах допоможуть не лише запам'ятати правильні наголоси, але й побороти росіянізми та покращити дикцію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію