На Волині до ПЦУ приєдналася ще одна парафія

ПЦУ на Волині поповнилася ще однією парафією.До Володимир-Волинської єпархії приєдналися віряни з села Радовичі, - повідомляють в єпархії.12 травня 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Михайлівського храму села Радовичі Турійського (Ковельського) р-ну, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання.