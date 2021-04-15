На Волині до ПЦУ приєдналася ще одна парафія

На Волині до ПЦУ приєдналася ще одна парафія
ПЦУ на Волині поповнилася ще однією парафією.

До Володимир-Волинської єпархії приєдналися віряни з села Радовичі, - повідомляють в єпархії.

12 травня 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Михайлівського храму села Радовичі Турійського (Ковельського) р-ну, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.

Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.

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Теги: віра, ПЦУ, УПЦ, Волинь
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