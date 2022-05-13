Як ЗСУ атакують російський корабель біля Зміїного





Про це повідомляє



Видання зазначає, що два клуби диму було видно біля російського десантного корабля класу Serna в Чорному морі, ідентифікованого Maxar. Судно, схоже, робить різкий поворот, і ракета потрапляє у воду.



Поблизу острова поруч з іншим затонулим судном видно баржу з важким краном, яке Maxar також ідентифікував як десантний корабель класу Serna.



Як корабель затонув, невідомо, але в неділю речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що затонув десантний катер, а також два патрульні катери класу Raptor.



Братчук також заявив, що українські військові знищили російський гелікоптер на острові. Південне оперативне командування Збройних сил України оприлюднило відео, на якому видно, як у неділю ракетою знищено гелікоптер.



CNN повідомляє, що протягом останніх тижнів українці неодноразово і успішно знищували російські війська і техніку на острові.



Братчук заявив у четвер, що російський корабель підтримки "Всеволод Бобров" горить і його буксирують до Севастополя з району острова Зміїний. Проте цього корабля не видно на знімку.



«Поки що Росія не підтвердила втрату жодного із згаданих кораблів», – вказує видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Супутниковий знімок від Maxar Technology показав, як українські військові атакують ракетою російський корабель біля острова Зміїний.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.Видання зазначає, що два клуби диму було видно біля російського десантного корабля класу Serna в Чорному морі, ідентифікованого Maxar. Судно, схоже, робить різкий поворот, і ракета потрапляє у воду.Поблизу острова поруч з іншим затонулим судном видно баржу з важким краном, яке Maxar також ідентифікував як десантний корабель класу Serna.Як корабель затонув, невідомо, але в неділю речник Одеської обласної військової адміністраціїповідомив, що затонув десантний катер, а також два патрульні катери класу Raptor.Братчук також заявив, що українські військові знищили російський гелікоптер на острові. Південне оперативне командування Збройних сил України оприлюднило відео, на якому видно, як у неділю ракетою знищено гелікоптер.CNN повідомляє, що протягом останніх тижнів українці неодноразово і успішно знищували російські війська і техніку на острові.Братчук заявив у четвер, що російський корабель підтримки "Всеволод Бобров" горить і його буксирують до Севастополя з району острова Зміїний. Проте цього корабля не видно на знімку.«Поки що Росія не підтвердила втрату жодного із згаданих кораблів», – вказує видання.

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