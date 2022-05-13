Як ЗСУ атакують російський корабель біля Зміїного

Як ЗСУ атакують російський корабель біля Зміїного
Супутниковий знімок від Maxar Technology показав, як українські військові атакують ракетою російський корабель біля острова Зміїний.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.

Видання зазначає, що два клуби диму було видно біля російського десантного корабля класу Serna в Чорному морі, ідентифікованого Maxar. Судно, схоже, робить різкий поворот, і ракета потрапляє у воду.

Поблизу острова поруч з іншим затонулим судном видно баржу з важким краном, яке Maxar також ідентифікував як десантний корабель класу Serna.

Як корабель затонув, невідомо, але в неділю речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що затонув десантний катер, а також два патрульні катери класу Raptor.
Як ЗСУ атакують російський корабель біля Зміїного

Братчук також заявив, що українські військові знищили російський гелікоптер на острові. Південне оперативне командування Збройних сил України оприлюднило відео, на якому видно, як у неділю ракетою знищено гелікоптер.

CNN повідомляє, що протягом останніх тижнів українці неодноразово і успішно знищували російські війська і техніку на острові.

Братчук заявив у четвер, що російський корабель підтримки "Всеволод Бобров" горить і його буксирують до Севастополя з району острова Зміїний. Проте цього корабля не видно на знімку.
Як ЗСУ атакують російський корабель біля Зміїного

«Поки що Росія не підтвердила втрату жодного із згаданих кораблів», – вказує видання.

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Теги: Зміїний, російський корабель
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