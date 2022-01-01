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Росія вдруге знищила міст на Луганщині, який бомбила у 2014

Росія вдруге знищила міст на Луганщині, який бомбила у 2014
На Луганщині окупанти зосередили основні зусилля на тому, щоб встановити свій контроль над Рубіжним. Зокрема вони розбомбили міст, який з'єднував Сєвєродонецьк та Рубіжне.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

За 8 років міст через річку Борова вже вдруге постраждав через росіян. Спочатку у липні 2014 року й ось тепер, у травні 2022.

Минулого разу міст відновили у 2015 році. А з літа 2014 року, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ звільнили, до відбудови об'єкта всі охочі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими.

"Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му – транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує. Сподіваюсь, на короткий проміжок часу", – повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.


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Теги: Луганщина, Росія, зруйнували міст
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