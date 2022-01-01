З «Азовсталі» почнуть евакуйовувати важкопоранених бійців: посередником є Туреччина

З «Азовсталі» почнуть евакуйовувати важкопоранених бійців: посередником є Туреччина
Евакуація з "Азовсталі" відбуватиметься у декілька етапів. Процес розпочнеться з порятунку важкопоранених.

Про це пише 24 канал.

Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що вже стартував новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації.

Представники Червоного Хреста у п'ятницю, 13 травня, проведуть зустріч із росіянами.

"Провели з ними (МКЧХ – 24 канал), а також з ООН, перемовини і дали їм мандат. Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі", готуємося до підписання", – наголосила Верещук.

За словами міністерки, посередницею у поточному раунді перемовин буде Туреччина.


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Теги: евакуація, Азовсталь, бійці
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