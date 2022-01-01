З «Азовсталі» почнуть евакуйовувати важкопоранених бійців: посередником є Туреччина





Про це пише



Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що вже стартував новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації.



Представники Червоного Хреста у п'ятницю, 13 травня, проведуть зустріч із росіянами.



"Провели з ними (МКЧХ – 24 канал), а також з ООН, перемовини і дали їм мандат. Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі", готуємося до підписання", – наголосила Верещук.



За словами міністерки, посередницею у поточному раунді перемовин буде Туреччина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Евакуація з "Азовсталі" відбуватиметься у декілька етапів. Процес розпочнеться з порятунку важкопоранених.Про це пише 24 канал. Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Українинаголосила, що вже стартував новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації.Представники Червоного Хреста у п'ятницю, 13 травня, проведуть зустріч із росіянами."Провели з ними (МКЧХ – 24 канал), а також з ООН, перемовини і дали їм мандат. Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі", готуємося до підписання", – наголосила Верещук.За словами міністерки, посередницею у поточному раунді перемовин буде Туреччина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію