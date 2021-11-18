Як випускники шкіл у Луцьку готуються до мультипредметного тесту





Як розповіла Алла Корнейко, кількість учасників на Волині, стане відомою наприкінці травня.



Які особливості мультипредметного тесту



Цього року замість ЗНО випускники здаватимуть мультипредметний онлайн-тест, який складається з 60 завдань з трьох предметів: української мови, математики та історії України. Зі слів Алли Корнейко, буде додаткова та спеціально організована сесії. Основну сесію очікують у другій половині липня.



"У другій половині травня кожному учаснику надійде сигнал і треба буде зайти на свою інформаційну сторінку і підтвердити складання НМТ у 2022 році. І ще одна буде відмітка - де саме я здаватиму", Ц зазначила завідувачка центру ЗНО на Волині.



Учасники тестування, зі слів Алли Корнейко, проходитимуть тест за комп'ютером, однак, не вдома.



Як готуються випускники



Одинадцятикласниця Софія Марченко вдома дистанційно крім шкільної програми вчить з викладачем українську мову. Каже: до історії, яка входить до мультипредметного тесту, не готувалася.



"Я готувалася до української мови та літератури, математики та англійської та географії, але так склалося, що історія обов'язкова. Трохи важко дається, бо історія то важка наука, але я стараюся і у мене є репетитор", – говорить школярка.



Мама школярки Тетяна розповідає, що для проходження тесту виділили 120 хвилин на три предмети. Цього часу, на її думку, замало: "різні типи завдань, різні предмети. Всі предмети вартують дуже великої уваги та зосередженості, тому я думаю, що це буде дуже важко".



У Луцькому ліцеї в бібліотеці займаються однокласниці Марія Котюк та Марія Назарчук. Обоє дівчат виконали демонстраційний варіант мультипредметного тесту. Кажуть, не допустили жодної помилки з математики.



"Після початку воєнних дій зазвичай онлайн урокам, тобто ми виконуємо варіанти ЗНО, які є у збірниках і це дуже допомагає, бо фактично весь матеріал пройдений і повторюємо", – розповіла школярка Марія Котюк. У своїх силах на тесті дівчина впевнена.



Поради викладача



Викладачка математики Світлана Сватко розповіла, що усім своїм учням, які цього року будуть здавати мультипредметний тест – радить починати його з виконання найлегших завдань.



"Якщо почати з найважчого, у дитини починається паніка. Є можливість залишити те запитання, і через деякий час до нього повернутися, це дуже добре. Бо на дану секунду дитина не знала відповіді, а через деякий час вона її згадає", – говорить викладачка.



Як розповіла в коментарі начальниця обласного управління освіти та науки Людмила Плахотна, цього року 9-ть класів закінчують 13 тисяч 328 учнів. До них додалося 105 дітей-переселенців. Одинадцятикласників в області – 8 011 волинян. 123 дитини – з тимчасових територій, де ведуться бої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року замість зовнішнього незалежного оцінювання випускники шкіл складуть національний мультипредметний тест. Він відбуватиметься онлайн.Як розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО в області, кількість учасників на Волині, стане відомою наприкінці травня.Цього року замість ЗНО випускники здаватимуть мультипредметний онлайн-тест, який складається з 60 завдань з трьох предметів: української мови, математики та історії України. Зі слів Алли Корнейко, буде додаткова та спеціально організована сесії. Основну сесію очікують у другій половині липня."У другій половині травня кожному учаснику надійде сигнал і треба буде зайти на свою інформаційну сторінку і підтвердити складання НМТ у 2022 році. І ще одна буде відмітка - де саме я здаватиму", Ц зазначила завідувачка центру ЗНО на Волині.Учасники тестування, зі слів Алли Корнейко, проходитимуть тест за комп'ютером, однак, не вдома.Одинадцятикласницявдома дистанційно крім шкільної програми вчить з викладачем українську мову. Каже: до історії, яка входить до мультипредметного тесту, не готувалася."Я готувалася до української мови та літератури, математики та англійської та географії, але так склалося, що історія обов'язкова. Трохи важко дається, бо історія то важка наука, але я стараюся і у мене є репетитор", – говорить школярка.Мама школяркирозповідає, що для проходження тесту виділили 120 хвилин на три предмети. Цього часу, на її думку, замало: "різні типи завдань, різні предмети. Всі предмети вартують дуже великої уваги та зосередженості, тому я думаю, що це буде дуже важко".У Луцькому ліцеї в бібліотеці займаються однокласниціта. Обоє дівчат виконали демонстраційний варіант мультипредметного тесту. Кажуть, не допустили жодної помилки з математики."Після початку воєнних дій зазвичай онлайн урокам, тобто ми виконуємо варіанти ЗНО, які є у збірниках і це дуже допомагає, бо фактично весь матеріал пройдений і повторюємо", – розповіла школярка Марія Котюк. У своїх силах на тесті дівчина впевнена.Викладачка математикирозповіла, що усім своїм учням, які цього року будуть здавати мультипредметний тест – радить починати його з виконання найлегших завдань."Якщо почати з найважчого, у дитини починається паніка. Є можливість залишити те запитання, і через деякий час до нього повернутися, це дуже добре. Бо на дану секунду дитина не знала відповіді, а через деякий час вона її згадає", – говорить викладачка.Як розповіла в коментарі начальниця обласного управління освіти та науки, цього року 9-ть класів закінчують 13 тисяч 328 учнів. До них додалося 105 дітей-переселенців. Одинадцятикласників в області – 8 011 волинян. 123 дитини – з тимчасових територій, де ведуться бої.

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