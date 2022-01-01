ЗСУ знищили 200 ворожих літаків





Про це повідомляють у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:



особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1205 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,

артилерійських систем / artillery systems – 542 (+8) од,

РСЗВ - 193 (+2) од,

засоби ППО - 88 (+1) од,

літаків – 200 (+1) од,

гелікоптерів – 162 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),

крилаті ракети - 95 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.



Дані уточнюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної війни російська армія втратила майже 27 тисяч солдат та 200 літаків.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,танків ‒ 1205 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,артилерійських систем / artillery systems – 542 (+8) од,РСЗВ - 193 (+2) од,засоби ППО - 88 (+1) од,літаків – 200 (+1) од,гелікоптерів – 162 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),крилаті ракети - 95 (+1),кораблі /катери - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,спеціальна техніка - 41 (+0).Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.Дані уточнюються.

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