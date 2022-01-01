ЗСУ знищили 200 ворожих літаків
Сьогодні, 11:08
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила майже 27 тисяч солдат та 200 літаків.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1205 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,
артилерійських систем / artillery systems – 542 (+8) од,
РСЗВ - 193 (+2) од,
засоби ППО - 88 (+1) од,
літаків – 200 (+1) од,
гелікоптерів – 162 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
крилаті ракети - 95 (+1),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
спеціальна техніка - 41 (+0).
Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1205 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,
артилерійських систем / artillery systems – 542 (+8) од,
РСЗВ - 193 (+2) од,
засоби ППО - 88 (+1) од,
літаків – 200 (+1) од,
гелікоптерів – 162 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
крилаті ракети - 95 (+1),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
спеціальна техніка - 41 (+0).
Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.
Дані уточнюються.
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