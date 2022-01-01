 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ЗСУ знищили 200 ворожих літаків

ЗСУ знищили 200 ворожих літаків
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила майже 27 тисяч солдат та 200 літаків.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1205 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,
артилерійських систем / artillery systems – 542 (+8) од,
РСЗВ - 193 (+2) од,
засоби ППО - 88 (+1) од,
літаків – 200 (+1) од,
гелікоптерів – 162 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
крилаті ракети - 95 (+1),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
спеціальна техніка - 41 (+0).
Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Зайшли у підвал, а там четверо дітей сидить маленьких», – окупант розповідає дружині про «зачистку» села
Сьогодні, 12:20
Як минула ніч на «Азовсталі»
Сьогодні, 11:54
СБУ викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення Росії
Сьогодні, 11:43
Росія вдруге знищила міст на Луганщині, який бомбила у 2014
Сьогодні, 10:25
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому не працює Старий ринок у Луцьку
Сьогодні, 11:24
Під Луцьком зіткнулися вантажівка та легковик: 5 людей госпіталізували
Сьогодні, 11:12
ЗСУ знищили 200 ворожих літаків
Сьогодні, 11:08
Як випускники шкіл у Луцьку готуються до мультипредметного тесту
Сьогодні, 10:59
Знайшли 18-річну зниклу волинянку
Сьогодні, 10:36
Схожі новини
«Зайшли у підвал, а там четверо дітей сидить маленьких», – окупант розповідає дружині про «зачистку» села «Зайшли у підвал, а там четверо дітей сидить маленьких», – окупант розповідає дружині про «зачистку» села
Сьогодні, 12:20
СБУ викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення Росії СБУ викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення Росії
Сьогодні, 11:43
79 доба повномасштабної війни з Росією: яка ситуація на усіх напрямках 79 доба повномасштабної війни з Росією: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 08:49
В Одесі внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень пам'ятка архітектури початку XIX століття В Одесі внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень пам'ятка архітектури початку XIX століття
Сьогодні, 05:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Зайшли у підвал, а там четверо дітей сидить маленьких», – окупант розповідає дружині про «зачистку» села
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині за день горіло 24 гектари лісу
Сьогодні, 12:12
 0
На відбудову доріг в Україні знадобиться 3-4 роки
Сьогодні, 12:05
 0
Як минула ніч на «Азовсталі»
Сьогодні, 11:54
 0
СБУ викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення Росії
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8