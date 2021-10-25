Під Луцьком зіткнулися вантажівка та легковик: 5 людей госпіталізували

Під Луцьком зіткнулися вантажівка та легковик: 5 людей госпіталізували
Сьогодні опівночі, 13 травня, у селі Озерце Луцького району Nissan зіткнувся із вантажівкою DAF.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині

Попередньо відомо, що 21-річний водій Nissan Navara, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF.

Керманич та четверо пасажирів легковика – дівчата 20 та 22 років та хлопці 22 та 23 років, отримали тілесні ушкодження, їх було доставлено до лікарні.

За кермом вантажівки був 32-річний лучанин, він не постраждав.
Під Луцьком зіткнулися вантажівка та легковик: 5 людей госпіталізували


Слідчі за фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Всі обставини встановлять під час досудового розслідування.

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Теги: ДТП, Озерце, вантажівка, легковик
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