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СБУ викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення Росії

СБУ викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення Росії
СБУ заборонила в’їзд в Україну 13 іноземним журналістам, які працювали на замовлення РФ.

Про це повідомляє СБУ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки України викрила 13 представників зарубіжних ЗМІ, які готували «замовні» матеріали для кремлівських пропагандистів. У своїх провокаційних «сюжетах» вони публікували дезінформацію з фронтів і дискредитували українські війська.

За матеріалами СБУ, їм заборонено в’їзд в Україну строком на 3 роки.

Також спецслужба нейтралізувала більше десятка ворожих ботоферм загальною потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів.

Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави, Вінниці, Закарпаття і Запоріжжя. Через них розганяли деструктивну та неправдиву інформацію, щоб дестабілізувати ситуацію.

Крім того, СБУ викрила сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів, і через адміністрації соцмереж заблокувала понад 5,5 тис. акаунтів та облікових записів. Їх використовували для дезінформації, підтримки військової агресії рф і поширення фейків.

Із останніх спецоперацій – викриття розгалуженої агентурної мережі спецслужб рф, якою керували з Криму.

До складу групи входили псевдожурналісти і так звані «експерти», які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу. Вони діяли під прикриттям інтернет-видання, яке було створено під керівництвом фсб на території тимчасово окупованого півострову.

Через свої «публікації» пропагандисти нав’язували прокремлівські погляди на події в Україні. Маніпулятивні матеріали подавали у вигляді нібито аналітичних оглядів та інтерв’ю з так званими «лідерами думок».

Найбільшу активність розвивали напередодні офіційних міждержавних зустрічей – щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Встановлено, що діяльність мережі координував з Криму «головний редактор», який позиціонував себе як «політолог» та «експерт з енергетичних питань». Сам він неодноразово поширював кремлівський контент через популярні телеграм-канали.

Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів.
Спецслужба продовжує активно протидіяти появі та поширенню російської пропаганди в українському інформпросторі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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