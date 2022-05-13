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Як минула ніч на «Азовсталі»

Як минула ніч на «Азовсталі»
Упродовж усієї ночі 13 травня російські окупанти обстрілювали з артилерії й авіації територію "Азовсталі", наразі триває штурм меткомбінату російської піхоти на бронетехніці.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, позивний "Калина", пише "Українська правда".

"Цілу ніч тривали обстріли. Авіаційні та артилерійські.

Продовжується штурм заводу за допомогою піхоти. Тобто піхота штурмує за допомогою бронетехніки та танків, артилерійських обстрілів", - сказав Паламар.

Нагадаємо, евакуація з "Азовсталі" відбуватиметься у декілька етапів. Процес розпочнеться з порятунку важкопоранених, посередником буде Туреччина.

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Теги: Азовсталь, обстріли, Паламар
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