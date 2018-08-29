Чому не працює Старий ринок у Луцьку

У Луцьку сьогодні, 13 травня, призупинив роботу Старий (Центральний) ринок.Про цеповідомили лучани.У коментарі виданню факт підтвердила керівниця відділу оренди ТОВ «Луцьк Ринок». Зауважила, що 13 травня ринок закрили на санітарний день, але поки важко однозначно відповісти, чи запрацює ринок завтра. Це, зауважує, залежить від підприємців, які там торгують.Визначальною причиною, розповіла Єфіменко, стали великі борги підприємців через несплату оренди. Так, борг орендарів перед ТОВ «Луцький Ринок» вже становить 1,7 мільйона гривень.Через це ринок вже попередили про відключення води, а адміністрація не має чим платити податки, розраховуватися за послуги охорони, клінінгу та інших сервісів, які наводять лад на ринку.«Боргують кошти за оренду 70% підприємців. Нам шкода, що інші 30% страждають. У березні ми надавали знижку 50%, але все одно частина підприємців не сплатила за оренду. Вчора отримали повідомлення від водоканалу про відключення води. Дотягувати до того, що відключать і електроенергію, ми не можемо, бо на ринку – багато холодильників з товаром, який швидко псується», – розповіла Наталія Єфіменко.Ще з 13 квітня, каже керівниця відділу оренди ТОВ «Луцьк Ринок», почали працювати з підприємцями щодо сплати боргів. Для того створили чат-бот у телеграмі, де пояснюють, як перевірити рахунки, з ким сконтактувати тощо. Створили також сайт.«Наш борг перед податковою, перед містом, за світло, газ і воду – 680 тисяч гривень. І це тільки по квітень. Ми маємо намір навести лад на Старому ринку, бо це досі Шанхай під стінами замку Любарта. На жаль, там досі чимало проявів антисанітарії. Ми маємо багато ідей і хочемо працювати згідно з вимогами ветеринарно-санітарного законодавства. Зараз вони порушені, а у нас немає можливості це змінити, бо немає коштів. Відколи ТОВ «Луцьк Ринок» стало займатися ринком, ми купили сміттєві контейнери і уклали договір з «Луцькспецкомунтрансом» про вивіз сміття. Раніше тут не було навіть такого. Хочемо зробити все можливе, щоб ринок перестав бути місцем, за яке соромно, ще й туристичній частині Луцька. Але це залежить від орендарів, бо єдиний наш дохід – надходження від сплати за оренду», – зауважила Єфіменко.Вона додала, що наразі підприємців на ринок пускають. Вони можуть забрати товар в інші місця торгівлі чи зайти на територію, аби сплатити за оренду через термінал. Адміністрація сподівається, що сьогодні, 13 травня, ситуація із заборгованістю зміниться на краще й найближчим часом ринок відкриють.Для покупців ринок наразі зачинений.