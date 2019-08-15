На Волині за день горіло 24 гектари лісу

На Волині за день горіло 24 гектари лісу
12 травня у Волинській області трапилося 4 пожежі сухої трави на відкритих територіях та 2 пожежі у лісах. Усі пожежі виникли через необережне поводження з вогнем громадян.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС на Волині.

Низова пожежа у лісі в Ковельському районі охопила площу 12 гектарів. На її гасіння залучили 4 одиниці основної техніки 10 ДПРЧ м. Любомля, 24 ДПРП с. Старовойтово та місцевої пожежної охорони с. Штунь, а також 8 автомобілів та 3 трактори Любомльського лісгоспу. На місці події працювали 59 осіб. Горіння ліквідоване.

Вранці горіла суха трава в урочищі Замок біля села Нові Березичі Любешівської територіальної громади. Вогонь охопив угіддя площею 2 гектари. На відкритій території – біля села Сваловичі на 4 гектарах також горів сухостій.

У смт Турійськ рятувальники приборкали пожежу сухої трави на площі 0,2 га.

Увечері невідомі особи підпалили суху траву на площі 0,2 га в селі Великий Омеляник Луцького району.

Обідньої пори практично одночасно трапилися пожежі у лісових насадженнях – біля села Маркелівка Володимир-Волинського району та поблизу села #Висоцьк на Ковельщині. У Володимир-Волинському районі горіння лісу на площі 12 гектарів ліквідували рятувальники 7 ДПРЧ, працівники місцевої пожежної охорони сіл Овадне й Галинівка, а також вогнеборці місцевого лісгоспу.
На Волині за день горіло 24 гектари лісу

Згідно з розпорядженням начальника Волинської обласної військової адміністрації від 23 березня 2022 року № 198 у період дії воєнного стану населенню заборонено відвідування лісів, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки. Винятком є транспорт і техніка яка використовується військовими та лісокористувачами.

Тих, хто все-таки ходить до лісу попри період воєнного стану та пожежонебезпечну ситуацію, можуть притягти до адміністративної відповідальності. Насамперед, ст. 77 КУпАП встановлює відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах. На порушників закону, які розводять багаття у лісі, чекає штраф у розмірі до 4 250 грн, а для посадових осіб – до 15 300 грн.

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Теги: ліс, пожежі, Волинь
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