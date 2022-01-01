«Зайшли у підвал, а там четверо дітей сидить маленьких», – окупант розповідає дружині про «зачистку» села





Про це повідомляють у



Дружина пропонує чоловіку «впасти з танка» щоб отримати травму. Оскільки, на її думку, іншого виходу немає – ротації не буде, бо «всі відмовляються». Чоловік схиляється до думки, що все ж краще "отримати поранення", бо всі ушкодження перевіряють ФСБшники.



Далі розповідає історію «зачистки» окупованого населеного пункту: «Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидувати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких».

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