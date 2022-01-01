«Зайшли у підвал, а там четверо дітей сидить маленьких», – окупант розповідає дружині про «зачистку» села
Сьогодні, 12:20
Перехоплення розмови окупанта яскраво демонструє настрій, що набирає силу в російській армії – бажання піти з війни за будь-яку ціну.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Дружина пропонує чоловіку «впасти з танка» щоб отримати травму. Оскільки, на її думку, іншого виходу немає – ротації не буде, бо «всі відмовляються». Чоловік схиляється до думки, що все ж краще "отримати поранення", бо всі ушкодження перевіряють ФСБшники.
Далі розповідає історію «зачистки» окупованого населеного пункту: «Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидувати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Дружина пропонує чоловіку «впасти з танка» щоб отримати травму. Оскільки, на її думку, іншого виходу немає – ротації не буде, бо «всі відмовляються». Чоловік схиляється до думки, що все ж краще "отримати поранення", бо всі ушкодження перевіряють ФСБшники.
Далі розповідає історію «зачистки» окупованого населеного пункту: «Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидувати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ знищили 200 ворожих літаків
Сьогодні, 11:08
Росія вдруге знищила міст на Луганщині, який бомбила у 2014
Сьогодні, 10:25
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Зайшли у підвал, а там четверо дітей сидить маленьких», – окупант розповідає дружині про «зачистку» села
Сьогодні, 12:20
На Волині за день горіло 24 гектари лісу
Сьогодні, 12:12
На відбудову доріг в Україні знадобиться 3-4 роки
Сьогодні, 12:05
Медіа