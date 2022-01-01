Росія обстріляла Миколаївщину: поранені 13 жителів
Сьогодні, 12:33
Російські окупанти 12 травня продовжували обстрілювали Миколаївську область. Через це у лікарню потрапили 13 місцевих мешканців.
Про це інформують у Миколаївській ОВА.
На щастя, дітей серед постраждалих немає.
Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 165 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.
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Про це інформують у Миколаївській ОВА.
На щастя, дітей серед постраждалих немає.
Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 165 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.
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