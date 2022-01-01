Росія обстріляла Миколаївщину: поранені 13 жителів





Про це



На щастя, дітей серед постраждалих немає.



Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.



Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 165 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти 12 травня продовжували обстрілювали Миколаївську область. Через це у лікарню потрапили 13 місцевих мешканців.Про це інформують у Миколаївській ОВА.На щастя, дітей серед постраждалих немає.Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 165 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

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