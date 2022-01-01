 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія обстріляла Миколаївщину: поранені 13 жителів

Росія обстріляла Миколаївщину: поранені 13 жителів
Російські окупанти 12 травня продовжували обстрілювали Миколаївську область. Через це у лікарню потрапили 13 місцевих мешканців.

Про це інформують у Миколаївській ОВА.

На щастя, дітей серед постраждалих немає.

Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 165 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Миколаївщина, поранення, атаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Кучма, Ющенко і Порошенко просять світ врятувати людей з «Азовсталі»
Сьогодні, 13:40
«Зайшли у підвал, а там четверо дітей сидить маленьких», – окупант розповідає дружині про «зачистку» села
Сьогодні, 12:20
Як минула ніч на «Азовсталі»
Сьогодні, 11:54
СБУ викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення Росії
Сьогодні, 11:43
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь – серед лідерів за переходом церков з Московського патріархату до ПЦУ
Сьогодні, 13:24
У Луцьку створили робочу групу з перейменування вулиць
Сьогодні, 12:50
Росія обстріляла Миколаївщину: поранені 13 жителів
Сьогодні, 12:33
«Зайшли у підвал, а там четверо дітей сидить маленьких», – окупант розповідає дружині про «зачистку» села
Сьогодні, 12:20
На Волині за день горіло 24 гектари лісу
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
На Сході ЗСУ знищили 190 окупантів та 15 танків На Сході ЗСУ знищили 190 окупантів та 15 танків
09 травень, 01:00
У Миколаївській області розгромили сотні одиниць бойової техніки терористів РФ У Миколаївській області розгромили сотні одиниць бойової техніки терористів РФ
03 березень, 23:35
«Зайшли у підвал, а там четверо дітей сидить маленьких», – окупант розповідає дружині про «зачистку» села «Зайшли у підвал, а там четверо дітей сидить маленьких», – окупант розповідає дружині про «зачистку» села
Сьогодні, 12:20
СБУ викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення Росії СБУ викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення Росії
Сьогодні, 11:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кучма, Ющенко і Порошенко просять світ врятувати людей з «Азовсталі»
Сьогодні, 13:40
 0
Волинь – серед лідерів за переходом церков з Московського патріархату до ПЦУ
Сьогодні, 13:24
 0
У Луцьку створили робочу групу з перейменування вулиць
Сьогодні, 12:50
 0
Росія обстріляла Миколаївщину: поранені 13 жителів
Сьогодні, 12:33
 0
«Зайшли у підвал, а там четверо дітей сидить маленьких», – окупант розповідає дружині про «зачистку» села
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8