Волинь – серед лідерів за переходом церков з Московського патріархату до ПЦУ
Сьогодні, 13:24
Після 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного нападу Росії, в Україні активізувався процес виходу громад з Української православної церкви, що є частиною Московського Патріархату.
Облік переходів з інтерактивною картою веде Релігійно-інформаційна служба України, пише Вісник.
Загалом з 24 лютого по 12 травня ряди МП в Україні залишили понад 200 громад у 15 регіонах. Волинська область за цим показником посідає друге місце. 32 волинські релігійні громади приєдналися до ПЦУ.
Ось повний перелік:
24 березня – с. Самоволя, церква св. Димитрія
24 березня – с. Куликовичі, церква Покрови Пресвятої Богородиці
25 березня – с. Михлин, церква Різдва Богородиці
3 квітня – с. Низкиничі, церква Успіння Пресвятої Богородиці
4 квітня – с. Орищі, церква Покрови Богородиці
6 квітня – с. Майдан-Липневський, церква рівноапостольної княгині Ольги
8 квітня – с. Осекрів, церква св. Миколая
8 квітня – с. Павлівка, церква св. Михайла
10 квітня – м. Нововолинськ, церква свв. Кирила та Мефодія
12 квітня – с. Риковичі, церква Покрови Пресвятої Богородиці
14 квітня – с. Чорніїв, церква Різдва Пресвятої Богородиці
19 квітня – с. Воютин, церква Покрови Пресвятої Богородиці
19 квітня – с. Старий Мосир, церква Пресвятої Трійці
25 квітня – с. Звірів, церква Воскресіння Господнього
25 квітня – с. Луків, церква св. Миколая
28 квітня – с. Дорогиничі, церква св. Іова
28 квітня – с. Велика Осниця, церква Пресвятої Трійці
30 квітня – смт. Дубище, церква св. Володимира
3 травня – с. Свинарин, церква св. Михаїла
3 травня – с. Ратнів, церква великомучениці Параскеви П’ятниці
5 травня – с. Вербичне, церква Різдва Богородиці
5 травня – с. Вічині, церква Преображення Господнього
7 травня – с. Городище, церква Пресвятої Трійці
7 травня – с. Лудин, церква св. Миколая
8 травня – с. Городині, церква Покрови Богородиці
8 травня – с. Щурин, церква св. Михаїла
8 травня – с. Пальче, церква Покрови Богородиці
8 травня – с. Баїв, церква Успіння Пресвятої Богородиці
8 травня – с. Обенижі, церква Воздвиження
8 травня – с. Мовники, церква Різдва Богородиці
8 травня – с. Озера, церква Покрови
12 травня – с. Радовичі, церква св. Михаїла
Абсолютним лідером за переходами є Хмельниччина, де до лав ПЦУ перейшли уже 55 громад. На третьому місці Вінниччина – 19 громад, далі йдуть Київщина – 18, Житомирщина – 16, Рівненщина – 11.
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Облік переходів з інтерактивною картою веде Релігійно-інформаційна служба України, пише Вісник.
Загалом з 24 лютого по 12 травня ряди МП в Україні залишили понад 200 громад у 15 регіонах. Волинська область за цим показником посідає друге місце. 32 волинські релігійні громади приєдналися до ПЦУ.
Ось повний перелік:
24 березня – с. Самоволя, церква св. Димитрія
24 березня – с. Куликовичі, церква Покрови Пресвятої Богородиці
25 березня – с. Михлин, церква Різдва Богородиці
3 квітня – с. Низкиничі, церква Успіння Пресвятої Богородиці
4 квітня – с. Орищі, церква Покрови Богородиці
6 квітня – с. Майдан-Липневський, церква рівноапостольної княгині Ольги
8 квітня – с. Осекрів, церква св. Миколая
8 квітня – с. Павлівка, церква св. Михайла
10 квітня – м. Нововолинськ, церква свв. Кирила та Мефодія
12 квітня – с. Риковичі, церква Покрови Пресвятої Богородиці
14 квітня – с. Чорніїв, церква Різдва Пресвятої Богородиці
19 квітня – с. Воютин, церква Покрови Пресвятої Богородиці
19 квітня – с. Старий Мосир, церква Пресвятої Трійці
25 квітня – с. Звірів, церква Воскресіння Господнього
25 квітня – с. Луків, церква св. Миколая
28 квітня – с. Дорогиничі, церква св. Іова
28 квітня – с. Велика Осниця, церква Пресвятої Трійці
30 квітня – смт. Дубище, церква св. Володимира
3 травня – с. Свинарин, церква св. Михаїла
3 травня – с. Ратнів, церква великомучениці Параскеви П’ятниці
5 травня – с. Вербичне, церква Різдва Богородиці
5 травня – с. Вічині, церква Преображення Господнього
7 травня – с. Городище, церква Пресвятої Трійці
7 травня – с. Лудин, церква св. Миколая
8 травня – с. Городині, церква Покрови Богородиці
8 травня – с. Щурин, церква св. Михаїла
8 травня – с. Пальче, церква Покрови Богородиці
8 травня – с. Баїв, церква Успіння Пресвятої Богородиці
8 травня – с. Обенижі, церква Воздвиження
8 травня – с. Мовники, церква Різдва Богородиці
8 травня – с. Озера, церква Покрови
12 травня – с. Радовичі, церква св. Михаїла
Абсолютним лідером за переходами є Хмельниччина, де до лав ПЦУ перейшли уже 55 громад. На третьому місці Вінниччина – 19 громад, далі йдуть Київщина – 18, Житомирщина – 16, Рівненщина – 11.
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