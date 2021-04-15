Волинь – серед лідерів за переходом церков з Московського патріархату до ПЦУ





Облік переходів з інтерактивною картою веде Релігійно-інформаційна служба України, пише



Загалом з 24 лютого по 12 травня ряди МП в Україні залишили понад 200 громад у 15 регіонах. Волинська область за цим показником посідає друге місце. 32 волинські релігійні громади приєдналися до ПЦУ.



Ось повний перелік:



24 березня – с. Самоволя, церква св. Димитрія



24 березня – с. Куликовичі, церква Покрови Пресвятої Богородиці



25 березня – с. Михлин, церква Різдва Богородиці



3 квітня – с. Низкиничі, церква Успіння Пресвятої Богородиці



4 квітня – с. Орищі, церква Покрови Богородиці



6 квітня – с. Майдан-Липневський, церква рівноапостольної княгині Ольги



8 квітня – с. Осекрів, церква св. Миколая



8 квітня – с. Павлівка, церква св. Михайла



10 квітня – м. Нововолинськ, церква свв. Кирила та Мефодія



12 квітня – с. Риковичі, церква Покрови Пресвятої Богородиці



14 квітня – с. Чорніїв, церква Різдва Пресвятої Богородиці



19 квітня – с. Воютин, церква Покрови Пресвятої Богородиці



19 квітня – с. Старий Мосир, церква Пресвятої Трійці



25 квітня – с. Звірів, церква Воскресіння Господнього



25 квітня – с. Луків, церква св. Миколая



28 квітня – с. Дорогиничі, церква св. Іова



28 квітня – с. Велика Осниця, церква Пресвятої Трійці



30 квітня – смт. Дубище, церква св. Володимира



3 травня – с. Свинарин, церква св. Михаїла



3 травня – с. Ратнів, церква великомучениці Параскеви П’ятниці



5 травня – с. Вербичне, церква Різдва Богородиці



5 травня – с. Вічині, церква Преображення Господнього



7 травня – с. Городище, церква Пресвятої Трійці



7 травня – с. Лудин, церква св. Миколая



8 травня – с. Городині, церква Покрови Богородиці



8 травня – с. Щурин, церква св. Михаїла



8 травня – с. Пальче, церква Покрови Богородиці



8 травня – с. Баїв, церква Успіння Пресвятої Богородиці



8 травня – с. Обенижі, церква Воздвиження



8 травня – с. Мовники, церква Різдва Богородиці



8 травня – с. Озера, церква Покрови



12 травня – с. Радовичі, церква св. Михаїла



Абсолютним лідером за переходами є Хмельниччина, де до лав ПЦУ перейшли уже 55 громад. На третьому місці Вінниччина – 19 громад, далі йдуть Київщина – 18, Житомирщина – 16, Рівненщина – 11.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного нападу Росії, в Україні активізувався процес виходу громад з Української православної церкви, що є частиною Московського Патріархату.Облік переходів з інтерактивною картою веде Релігійно-інформаційна служба України, пише Вісник Загалом з 24 лютого по 12 травня ряди МП в Україні залишили понад 200 громад у 15 регіонах. Волинська область за цим показником посідає друге місце. 32 волинські релігійні громади приєдналися до ПЦУ.Ось повний перелік:24 березня – с. Самоволя, церква св. Димитрія24 березня – с. Куликовичі, церква Покрови Пресвятої Богородиці25 березня – с. Михлин, церква Різдва Богородиці3 квітня – с. Низкиничі, церква Успіння Пресвятої Богородиці4 квітня – с. Орищі, церква Покрови Богородиці6 квітня – с. Майдан-Липневський, церква рівноапостольної княгині Ольги8 квітня – с. Осекрів, церква св. Миколая8 квітня – с. Павлівка, церква св. Михайла10 квітня – м. Нововолинськ, церква свв. Кирила та Мефодія12 квітня – с. Риковичі, церква Покрови Пресвятої Богородиці14 квітня – с. Чорніїв, церква Різдва Пресвятої Богородиці19 квітня – с. Воютин, церква Покрови Пресвятої Богородиці19 квітня – с. Старий Мосир, церква Пресвятої Трійці25 квітня – с. Звірів, церква Воскресіння Господнього25 квітня – с. Луків, церква св. Миколая28 квітня – с. Дорогиничі, церква св. Іова28 квітня – с. Велика Осниця, церква Пресвятої Трійці30 квітня – смт. Дубище, церква св. Володимира3 травня – с. Свинарин, церква св. Михаїла3 травня – с. Ратнів, церква великомучениці Параскеви П’ятниці5 травня – с. Вербичне, церква Різдва Богородиці5 травня – с. Вічині, церква Преображення Господнього7 травня – с. Городище, церква Пресвятої Трійці7 травня – с. Лудин, церква св. Миколая8 травня – с. Городині, церква Покрови Богородиці8 травня – с. Щурин, церква св. Михаїла8 травня – с. Пальче, церква Покрови Богородиці8 травня – с. Баїв, церква Успіння Пресвятої Богородиці8 травня – с. Обенижі, церква Воздвиження8 травня – с. Мовники, церква Різдва Богородиці8 травня – с. Озера, церква Покрови12 травня – с. Радовичі, церква св. МихаїлаАбсолютним лідером за переходами є Хмельниччина, де до лав ПЦУ перейшли уже 55 громад. На третьому місці Вінниччина – 19 громад, далі йдуть Київщина – 18, Житомирщина – 16, Рівненщина – 11.

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