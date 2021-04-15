Волинь – серед лідерів за переходом церков з Московського патріархату до ПЦУ

Волинь – серед лідерів за переходом церков з Московського патріархату до ПЦУ
Після 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного нападу Росії, в Україні активізувався процес виходу громад з Української православної церкви, що є частиною Московського Патріархату.

Облік переходів з інтерактивною картою веде Релігійно-інформаційна служба України, пише Вісник.

Загалом з 24 лютого по 12 травня ряди МП в Україні залишили понад 200 громад у 15 регіонах. Волинська область за цим показником посідає друге місце. 32 волинські релігійні громади приєдналися до ПЦУ.

Ось повний перелік:

24 березня – с. Самоволя, церква св. Димитрія

24 березня – с. Куликовичі, церква Покрови Пресвятої Богородиці

25 березня – с. Михлин, церква Різдва Богородиці

3 квітня – с. Низкиничі, церква Успіння Пресвятої Богородиці

4 квітня – с. Орищі, церква Покрови Богородиці

6 квітня – с. Майдан-Липневський, церква рівноапостольної княгині Ольги

8 квітня – с. Осекрів, церква св. Миколая

8 квітня – с. Павлівка, церква св. Михайла

10 квітня – м. Нововолинськ, церква свв. Кирила та Мефодія

12 квітня – с. Риковичі, церква Покрови Пресвятої Богородиці

14 квітня – с. Чорніїв, церква Різдва Пресвятої Богородиці

19 квітня – с. Воютин, церква Покрови Пресвятої Богородиці

19 квітня – с. Старий Мосир, церква Пресвятої Трійці

25 квітня – с. Звірів, церква Воскресіння Господнього

25 квітня – с. Луків, церква св. Миколая

28 квітня – с. Дорогиничі, церква св. Іова

28 квітня – с. Велика Осниця, церква Пресвятої Трійці

30 квітня – смт. Дубище, церква св. Володимира

3 травня – с. Свинарин, церква св. Михаїла

3 травня – с. Ратнів, церква великомучениці Параскеви П’ятниці

5 травня – с. Вербичне, церква Різдва Богородиці

5 травня – с. Вічині, церква Преображення Господнього

7 травня – с. Городище, церква Пресвятої Трійці

7 травня – с. Лудин, церква св. Миколая

8 травня – с. Городині, церква Покрови Богородиці

8 травня – с. Щурин, церква св. Михаїла

8 травня – с. Пальче, церква Покрови Богородиці

8 травня – с. Баїв, церква Успіння Пресвятої Богородиці

8 травня – с. Обенижі, церква Воздвиження

8 травня – с. Мовники, церква Різдва Богородиці

8 травня – с. Озера, церква Покрови

12 травня – с. Радовичі, церква св. Михаїла

Абсолютним лідером за переходами є Хмельниччина, де до лав ПЦУ перейшли уже 55 громад. На третьому місці Вінниччина – 19 громад, далі йдуть Київщина – 18, Житомирщина – 16, Рівненщина – 11.

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Теги: Волинь, УПЦ, перехід, ПЦУ
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