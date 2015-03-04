Кучма, Ющенко і Порошенко просять світ врятувати людей з «Азовсталі»
Сьогодні, 13:40
Другий, третій і п'ятий президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до керівників країн світу, аби допомогли врятувати життя цивільних і військових з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Відповідний лист опублікував Порошенко у Фейсбук.
"Ми звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН.
Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами.
Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів.
Надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а й увесь світ. Батальйон "Азов", наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні.
Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі", - йдеться у листі.
Президенти закликали кожного долучитися, аби врятувати життя захисників.
Порошенко запропонував владі долучитися до процесу переговорів щодо екстракції захисників "Азовсталі" поруч з міжнародними та українськими представниками влади, та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури.
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Відповідний лист опублікував Порошенко у Фейсбук.
"Ми звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН.
Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами.
Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів.
Надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а й увесь світ. Батальйон "Азов", наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні.
Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі", - йдеться у листі.
Президенти закликали кожного долучитися, аби врятувати життя захисників.
Порошенко запропонував владі долучитися до процесу переговорів щодо екстракції захисників "Азовсталі" поруч з міжнародними та українськими представниками влади, та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури.
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