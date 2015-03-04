Кучма, Ющенко і Порошенко просять світ врятувати людей з «Азовсталі»

Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до керівників країн світу, аби допомогли врятувати життя цивільних і військових з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.



Відповідний лист опублікував Порошенко у



"Ми звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН.



Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами.



Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів.



Надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а й увесь світ. Батальйон "Азов", наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні.



Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі", - йдеться у листі.



Президенти закликали кожного долучитися, аби врятувати життя захисників.



Порошенко запропонував владі долучитися до процесу переговорів щодо екстракції захисників "Азовсталі" поруч з міжнародними та українськими представниками влади, та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури.





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