Справу російського диверсанта, якого спіймали у Луцьку, передали до суду





Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.



Прокурори галузевого відділу Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні про вчинене громадянином російської федерації посягання на територіальну цілісність України в складі незаконних збройних формувань та незаконне поводження з вибуховими пристроями.



За даними слідства, громадянин, перебуваючи під впливом російської пропаганди та сповідуючи ідеї «руського міра», із травня 2014 до грудня 2015 року воював у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» на території України, перешкоджаючи відновленню конституційного ладу та кордонів нашої держави.



Крім того, вже в березні 2022 року росіянин повторно незаконно потрапив на територію України, де був затриманий в місті Луцьку з вибуховим пристроєм.



Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.



Нагадаємо, що бойовик



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судитимуть російського диверсанта.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори галузевого відділу Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні про вчинене громадянином російської федерації посягання на територіальну цілісність України в складі незаконних збройних формувань та незаконне поводження з вибуховими пристроями.За даними слідства, громадянин, перебуваючи під впливом російської пропаганди та сповідуючи ідеї «руського міра», із травня 2014 до грудня 2015 року воював у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» на території України, перешкоджаючи відновленню конституційного ладу та кордонів нашої держави.Крім того, вже в березні 2022 року росіянин повторно незаконно потрапив на територію України, де був затриманий в місті Луцьку з вибуховим пристроєм.Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.Нагадаємо, що бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман. За інформацією СБУ, бойовик планував потрапити у Львів та Тернопіль.

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