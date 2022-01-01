Справу російського диверсанта, якого спіймали у Луцьку, передали до суду
Сьогодні, 14:31
На Волині судитимуть російського диверсанта.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори галузевого відділу Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні про вчинене громадянином російської федерації посягання на територіальну цілісність України в складі незаконних збройних формувань та незаконне поводження з вибуховими пристроями.
За даними слідства, громадянин, перебуваючи під впливом російської пропаганди та сповідуючи ідеї «руського міра», із травня 2014 до грудня 2015 року воював у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» на території України, перешкоджаючи відновленню конституційного ладу та кордонів нашої держави.
Крім того, вже в березні 2022 року росіянин повторно незаконно потрапив на територію України, де був затриманий в місті Луцьку з вибуховим пристроєм.
Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.
Нагадаємо, що бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман. За інформацією СБУ, бойовик планував потрапити у Львів та Тернопіль.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори галузевого відділу Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні про вчинене громадянином російської федерації посягання на територіальну цілісність України в складі незаконних збройних формувань та незаконне поводження з вибуховими пристроями.
За даними слідства, громадянин, перебуваючи під впливом російської пропаганди та сповідуючи ідеї «руського міра», із травня 2014 до грудня 2015 року воював у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» на території України, перешкоджаючи відновленню конституційного ладу та кордонів нашої держави.
Крім того, вже в березні 2022 року росіянин повторно незаконно потрапив на територію України, де був затриманий в місті Луцьку з вибуховим пристроєм.
Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.
Нагадаємо, що бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман. За інформацією СБУ, бойовик планував потрапити у Львів та Тернопіль.
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