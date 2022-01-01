 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Справу російського диверсанта, якого спіймали у Луцьку, передали до суду

Справу російського диверсанта, якого спіймали у Луцьку, передали до суду
На Волині судитимуть російського диверсанта.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори галузевого відділу Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні про вчинене громадянином російської федерації посягання на територіальну цілісність України в складі незаконних збройних формувань та незаконне поводження з вибуховими пристроями.

За даними слідства, громадянин, перебуваючи під впливом російської пропаганди та сповідуючи ідеї «руського міра», із травня 2014 до грудня 2015 року воював у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» на території України, перешкоджаючи відновленню конституційного ладу та кордонів нашої держави.

Крім того, вже в березні 2022 року росіянин повторно незаконно потрапив на територію України, де був затриманий в місті Луцьку з вибуховим пристроєм.

Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.

Нагадаємо, що бойовик воював на боці терористів проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман. За інформацією СБУ, бойовик планував потрапити у Львів та Тернопіль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, диверсант
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Українські військові збили російський ударний вертоліт «Нічний мисливець»
Сьогодні, 15:24
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Дяченком
Сьогодні, 15:11
Російські окупанти настільки озвірили, що їх почали боятися навіть власні дружини, – СБУ
Сьогодні, 14:19
Кучма, Ющенко і Порошенко просять світ врятувати людей з «Азовсталі»
Сьогодні, 13:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Дяченком
Сьогодні, 15:11
«Brocard» у «ПортCity»: чому зачинений і чи запрацює
Сьогодні, 14:37
Справу російського диверсанта, якого спіймали у Луцьку, передали до суду
Сьогодні, 14:31
Російські окупанти настільки озвірили, що їх почали боятися навіть власні дружини, – СБУ
Сьогодні, 14:19
Кучма, Ющенко і Порошенко просять світ врятувати людей з «Азовсталі»
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
Народний Герой України з Волині збирає кошти на квадрокоптер для бійців Народний Герой України з Волині збирає кошти на квадрокоптер для бійців
12 травень, 16:15
Ще двоє Героїв з Волині загинули у війні за вільну Україну Ще двоє Героїв з Волині загинули у війні за вільну Україну
12 травень, 10:20
У бою за незалежність України загинув ще один волинський Герой У бою за незалежність України загинув ще один волинський Герой
11 травень, 22:46
Внаслідок артилерійського обстрілу на Луганщині загинув герой з Волині Внаслідок артилерійського обстрілу на Луганщині загинув герой з Волині
11 травень, 21:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські військові збили російський ударний вертоліт «Нічний мисливець»
Сьогодні, 15:24
 0
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Дяченком
Сьогодні, 15:11
 0
«Brocard» у «ПортCity»: чому зачинений і чи запрацює
Сьогодні, 14:37
 0
Справу російського диверсанта, якого спіймали у Луцьку, передали до суду
Сьогодні, 14:31
 0
Російські окупанти настільки озвірили, що їх почали боятися навіть власні дружини, – СБУ
Сьогодні, 14:19
 0
Медіа
відео
1/8