«Brocard» у «ПортCity»: чому зачинений і чи запрацює

«Brocard» у «ПортCity»: чому зачинений і чи запрацює
Мережа магазинів парфумерії та косметики «Brocard», яка має російське коріння, у Луцьку представлена двома локаціями – у ТРЦ «ПортCity» та на вулиці Лесі Українки.

Якщо останній досі працює, то «Brocard» у «ПортCity» станом на 13 травня зачинений.

Про те, чому так і чи відкриє він знову двері для покупців, Інформаційне агентство ВолиньPost запитало у керівниці об'єднаного бізнесу ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркет «Там Там» Наталії Антоненко.

За її словами, магазин тимчасово закритий через борг орендарів за оренду та комунальні платежі.

«Нам надіслали листа про те, що їхні рахунки заблоковані, тому вони не можуть платити. Магазин зачинений щонайменше до вирішення цієї ситуації», – прокоментувала Антоненко.

У видання є інформація про те, що на місці «Brocard» у «ПортCity» може з’явитися інший магазин. Але Наталія Антоненко це поки не підтверджує і не спростовує.

Зауважимо, що володіє мережею Brocard москвичка Тетяна Володіна. Щорічний виторг компанії становить понад 3,4 млрд грн (дані YouControl). Так, Brocard увійшов до топ-20 найбільших українських компаній із російськими власниками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Луцьку в ЦУМі продовжують продавати одяг російського бренду «Oodji». Натомість у ТРЦ «ПортCity», де раніше теж був цей магазин, він більше не функціонує й орендарі вже виїхали з приміщення.

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Теги: Brocard, «ПортCity»
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