 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Дяченком

У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Дяченком
Сьогодні, 13 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулась громадська панахида за загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Ігорем Дяченком, 1969 року народження.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Він проходив військову службу за контрактом з 14 січня 2020 року, а загинув 9-го березня в Луганській області, захищаючи територіальну цілісність, недоторканість та незалежність України.
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Дяченком

До молитви за упокій душі померлого разом із родиною, громадою та військовими побратимами долучилися міський голова Ігор Поліщук, його заступник Ірина Чебелюк, працівники виконавчих органів та окремі депутати.
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Дяченком

Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом міста.
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Дяченком
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Дяченком


Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять та слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Українські військові збили російський ударний вертоліт «Нічний мисливець»
Сьогодні, 15:24
Справу російського диверсанта, якого спіймали у Луцьку, передали до суду
Сьогодні, 14:31
Російські окупанти настільки озвірили, що їх почали боятися навіть власні дружини, – СБУ
Сьогодні, 14:19
Кучма, Ющенко і Порошенко просять світ врятувати людей з «Азовсталі»
Сьогодні, 13:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські військові збили російський ударний вертоліт «Нічний мисливець»
Сьогодні, 15:24
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Дяченком
Сьогодні, 15:11
«Brocard» у «ПортCity»: чому зачинений і чи запрацює
Сьогодні, 14:37
Справу російського диверсанта, якого спіймали у Луцьку, передали до суду
Сьогодні, 14:31
Російські окупанти настільки озвірили, що їх почали боятися навіть власні дружини, – СБУ
Сьогодні, 14:19
Схожі новини
Захищаючи незалежність України, на Луганщині загинув Ігор Дяченко з Луцька Захищаючи незалежність України, на Луганщині загинув Ігор Дяченко з Луцька
12 травень, 17:35
Громадський транспорт у Великодню ніч в Луцьку не курсуватиме Громадський транспорт у Великодню ніч в Луцьку не курсуватиме
22 квітень, 15:54
У Харкові під час виконання бойового завдання загинув лучанин Микола Середа У Харкові під час виконання бойового завдання загинув лучанин Микола Середа
21 квітень, 21:52
У Луцьку виготовляють сублімовану їжу, яку відправляють на передову. ВІДЕО У Луцьку виготовляють сублімовану їжу, яку відправляють на передову. ВІДЕО
19 квітень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські військові збили російський ударний вертоліт «Нічний мисливець»
Сьогодні, 15:24
 0
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Дяченком
Сьогодні, 15:11
 0
«Brocard» у «ПортCity»: чому зачинений і чи запрацює
Сьогодні, 14:37
 0
Справу російського диверсанта, якого спіймали у Луцьку, передали до суду
Сьогодні, 14:31
 0
Російські окупанти настільки озвірили, що їх почали боятися навіть власні дружини, – СБУ
Сьогодні, 14:19
 0
Медіа
відео
1/8