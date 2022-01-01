У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Дяченком

Сьогодні, 13 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулась громадська панахида за загиблим у війні з Росією військовослужбовцем, 1969 року народження.Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.Він проходив військову службу за контрактом з 14 січня 2020 року, а загинув 9-го березня в Луганській області, захищаючи територіальну цілісність, недоторканість та незалежність України.До молитви за упокій душі померлого разом із родиною, громадою та військовими побратимами долучилися міський голова, його заступник, працівники виконавчих органів та окремі депутати.Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом міста.Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять та слава Герою!