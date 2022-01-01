Українські військові збили російський ударний вертоліт «Нічний мисливець»
Сьогодні, 15:24
На Луганщині бійці підрозділу протиповітряної оборони 81-ї бригади десантно-штурмових військ збили російський вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
"Слід відзначити, що даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили. – Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт", – відзначають десантники.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
"Слід відзначити, що даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили. – Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт", – відзначають десантники.
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