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Українські військові збили російський ударний вертоліт «Нічний мисливець»

Українські військові збили російський ударний вертоліт «Нічний мисливець»
На Луганщині бійці підрозділу протиповітряної оборони 81-ї бригади десантно-штурмових військ збили російський вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"Слід відзначити, що даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили. – Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт", – відзначають десантники.


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Теги: Росія, Україна, війна
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